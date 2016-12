Gustafs Storband firar Frank Sinatra

I fjol var det hundra år sedan Frank Sinatra föddes. Det firades med mängder av konserter. Men i Gustafs väntar man till 101-årsfirandet, berättar Bo Alvemark som leder storbandet.

- Sen har vi ju en vokalist, Åke Larsson, som vi ibland kallar Borlänges Frank Sinatra. Han har lite liknande röst, säger Alvemark.

Intresset för Sinatra har väl gått lite upp och ner men aldrig varit helt dött trots att Sinatra själv gick bort 1998. På senare år har sångare som Michael Bublé och Rod Stewart populariserat gamla Sinatrahits.

På söndag bjuder Gustafs Storband på ett 20-tal låtar. Räkna med New York, New York, I´ve got you under my skin, That´s life och allt vad de heter. Någon överraskning utlovas också av storbandet.

Gustafs Storband har funnits ungefär sedan millennieskiftet och gör varje år sex-åtta spelningar. Bo Alvemark är bandets kapellmästare, dock inte dirigent betonar han. Själv sitter han och spelar trombon.

Vad är det som är så speciellt med Frank Sinatra?

- Han har ju en timing i sin sång som är helt fantastiskt.