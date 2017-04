Här firas Valborg i Säters kommun

Den precis 100 år gamla manskören sjunger in våren på rådhustorget under Valborg, vilket den har gjort i många decennier. I år under ledning av Bo Hedås. Vid samma tillställning håller Marie Palm, kommunikationschef på kommunen, ett tal till våren.

Det finns givetvis andra exempel på evenemang runt om i kommunen. Det blir brasa och fyrverkerier i Solvarbo. Vid Yttre hedens bystyga ska det förutom brasa också förekomma "musik och umgänge" enligt programmet, inklusive lotterier, hamburger- och korvförsäljning och fika.

Vid Husby hembygdsgård blir det förutom brasa också vårtal av Ebbe Kindblom, sång av Husby församlingskyrkokör, kaffeservering, kiosk- och lotteriförsäljning. Kvällen ska enligt uppgift avslutas med ett tyst fyrverkeri.