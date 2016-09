Leksands IF går upp på biografen - livepremiär när dalalaget möter Djurgården

– Jag kom till Folkets Hus i Säter för tre år sedan och tänkte att vi måste utveckla det här med livesändningar. Tidigare har jag jobbat med livesändningar av operor, men jag med mig sporten hit och ville erbjuda mer än bara finkultur, säger Peter Törnblom som är verksamhetschef för Folkets Hus i Säter.

Peter berättar att man nu kliver in fjärde säsongen med livesändningar av Leksands IF:s matcher på bioduken. Och att laget numera befinner sig i SHL bidrar till en ökad publik. Han fortsätter med att nämna hur det under viktiga matcher, som den mot Djurgårdens IF, kan bli riktigt livat på biografsalongen i Säter.

– När Leksand mötte Mora en gång så flög det bland annat klockor. Det var helt galet, säger Peter och skrattar.

Samtidigt är han noggrann med att förmedla hur det är hockeyn som blir den viktiga mötespunkten gällande livesändningarna. Folkets Hus är trots allt igen sportbar, även om man har fullständiga rättigheter.

– Det blir precis som att gå på en riktig match. När man går ut från salongen så tänder vi upp här ute och har serveringen, där vi har fullständiga rättigheter, öppen. När man sedan går in i salongen igen så släcker vi ner. Och har man öl kvar så får man lämna den utanför, säger Peter.

Premiären äger rum under torsdagen då Leksand spelar mot Djurgårdens IF. Och att man valt att, för närvarande, enbart sända LIF:s matcher ligger i hur sporten tycks ligga många i kommunen nära hjärtat.

– Det finns en väldigt stor hockeytradition här i Säter och många Leksandsspelare här fostrats härifrån, säger Skedvi-Säters IF:s marknadsansvarige Tomas Engström.

SSIF blev kontaktade av Peter med frågan om de ville vara med och genomföra livesändningarna tillsammans med Folkets Hus. Hockeyföreningen tackade ja och numera finns det alltid representanter från den lokala hockeyklubben på plats när det är dags för Leksand att gå upp på bioduken.

– Den här säsongen kommer även våra A-lagsstjärnor att vara här under matcherna, samtidigt som de gamla legenderna kommer hit, för att man ska kunna möta dem också, berättar Tomas.

Med gamla legender syftar Tomas på hockeyprofiler så som Gunnar Andersson, Mats Åhlberg, Jens Bergenström och Jonas Frögren. Samtliga nämnda kommer nämligen att besöka Folkets Hus i samband med livesändningarna av Leksands bortamatcher.

– En gång i månaden tar vi hit en hockeylegend. Vi gör det alltid på Leksands bortamatcher för att inte konkurrera med hemmamatcherna. När de kommer hit så bygger vi en liten scen där jag sedan ställer lite frågor till dem och håller i ett samtal där vem som helst får ställa frågor. Det blir ungefär som när en poet pratar om sin bok, bara att de pratar om hockey istället, säger Tomas.