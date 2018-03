Skott och Achee Flips favoriter - här är artisterna som är nominerade till Dalecarlia Music Awards 2018

TV: Dalecarlia music awards live! - Se reprisen på sändningen från galan här [+]

Årets gala kommer att äga rum den 7 april på Liljan i Borlänge. Förutom prisutdelningen så kommer ett antal band och artister med Dala-koppling att uppträda. I år står Mimikry, Pandora Drive, Nightshine, Besvärjelsen, Soulsaga och Jolina på scenen.

Läs också: Här är alla vinnarna på Dalecarlia Music Awards 2017 [+]

Bland årets prisutdelare så finns politiker, landshövdingen, representanter från Dalarnas musik liv och, sist men inte minst, Björn Skifs.

Här är de nominerade till årets Dalecarlia Music Awards:

Årets Arrangör:

Broken Dreams

Dalhalla

Hedemora Out & Loud

Lilla Helfvetet

Årets Klassiska:

Dalasinfoniettan

Daniel Larsson

Falu Kammarkör

Pers Anna Larsson

Årets liveupplevelse:

Achee Flips

Brothers Of Metal

Chainwreck

John Mitchell & Sofie Jonsson

Årets musikvideo:

First Aid Kit - "It’s A Shame" (Mats Udd) (se videon här)

Gaupa - "The Drunk Autopussy Wants To Fight You" (David Rosberg) (se videon här)

V - "Souls Of Nearly Departed" (Olle Ferner) (se videon här)

VCPS - "Out Of Bed" (Alfred Kihlberg, Björn Trägårdh, Marcus Hellström, Tom Norberg) (se videon här)

Årets låt:

Miss Li - "Beautiful" (lyssna på låten i Spotify)

Prop Dylan - "Down for Whateva" (lyssna på låten här)

Skott - "Mermaid" (lyssna på låten här)

Stiko Per Larsson - "Kumpaner" (lyssna på låten här)

Årets band:

Good Harvest

Mimikry

P-Floyd

VCPS

Årets artist:

Achee Flips

Henrik Palm

Miss Li

Skott

Årets folkmusik:

Björn Lindström & Idris Jafo

FaluFolk - Musik & Dans

Malin Foxdal Trio - På Andra Sidan Swede Hollow

Spelmanspodden

Årets album:

Achee Flips - "Konst" (lyssna på albumet här)

Antarktis - "Illdlaante" (lyssna på albumet här)

Good Harvest - "In a Life and Place Like This" (lyssna på albumet här)

Henrik Palm - "Many Days" (lyssna på albumet här)

Årets producent:

Erik Berglund

Jakob Grundtman

Patrik Staffansson

Pauline Skött

Årets interaktiva ljud- och musikproduktion:

Erik Brattlöf

Oskar Eriksson

Peter Sundqvist & Ida Davidsson

Vassili Neplokh

Även priset för årets nykomling, Juryns hederspris och årets gästpris delas ut på galan men de har inga nominerade.