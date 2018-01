Späckad bio- och operavår i Smedjebacken

Därefter varvar Folkets hus-föreningen med Bio Kontrast-filmer på onsdagar och opera på lördagar.

Så här ser bioprogrammet ut:

– 7 februari, Let the sunshine in, romantiskt drama med Juliette Binoche i huvudrollen.

– 21 februari, Call me by your name, romantiskt komedi/drama i regi av Luca Guadagnino.

– 7 mars, The Party, dramakomedi, i regi av prisade regissören Sally Potter, som själv ska ha beskrivit filmen som ”ett porträtt av det trasiga England”.

– 21 mars, Darkest Hour, verklighetsbaserat historiskt drama, med Gary Oldman i huvudrollen som Winston Churchill under den första tiden som premiärminister och försöken att mäkla fred med Nazityskland.

– 4 april, Three billboards outside ebbing Missouri, flerfaldigt Golden Globe-prisat och Oscarstippat brittiskt-amerikanskt svart dramakomedi med Frances McDormand i huvudrollen.

– 18 april, Lady Bird, dramakomedi, Oscarskandidat och Golden Globe-vinnare som öppnar Stockholms feministiska filmfestival i februari.

När det gäller operasviten livesänds operan Kärleksdrycken av Gaetano Donizetti den 10 februari.

Därefter väntar Puccinis La Boheme den 24 februari och Cosi fan Tutte (Mozart) den 31 mars.

Operavåren avrundas den 28 april genom Jules Massenets Askungen.

