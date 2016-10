Varm och regnfattig september i Smedjebacken

Det säger Per-Eric Westblom, väderstatistiker och som sedan 1988 har en väderstation vid Bylandet med utrustning för mätning av temperatur och nederbörd.

– Varmaste septemberdagen var den 2 med plus 23,9 grader medan natten till den 6 var kallast med plus 4 grader. Så det förekom ingen frost under september.

Westblom berättar vidare att det sammanlagt föll 15,2 millimeter regn under månaden, vilket är avsevärt mindre än normalt.

– Normalt kommer det 50 till 60 millimeter under september. I år föll de största mängderna den 4 då det kom 7 millimeter medan övrigt regn till största delen noterades från den 28 till 30 september, upplyser Per-Eric Westblom.