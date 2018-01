Spring Race med MultiJackpot på Rommetravet

"Efter upprepade framgångar med multijackpot-konceptet vill vi fortsätta bjuda våra kunder på bästa möjliga spelupplevelse. Vi ser fram mot en ordentlig travfest under hela påsken med förhoppning om en stor pott och många miljoner att spela om på påskdagen", säger Mikael Bäcke produkt- och affärsutvecklingschef på ATG, i ett pressmeddelande.

ATG har vid tre tillfällen arrangerat konceptet med MultiJackpot. Det har då funnits 87, 81 och 57 miljoner kronor att spela om enbart i sjurättspotten.

ATG kommer under januari till och med mars, med start den 20 januari på Romme, att avsätta en del av jackpotbeloppen för att öka möjligheten till en stor MultiJackpot på påskdagen på Romme, den 1 april.

Från och med lördag den 24 mars på Mantorp går hela beloppet av eventuella V75-Jackpots till påskdagens MultiJackpot på Romme.

"Många svenskar är lediga under påsken. Det är också en intensiv och populär travhelg med högklassig sport. Att skapa ett koncept av de beståndsdelarna tillsammans med miljonspelet V75 är något vi sett att våra kunder uppskattar", säger Mikael Bäcke.

FAKTA: V75 Spring RaceTorsdag 29 mars, V75, Gävle.Fredag 30 mars, V75, Färjestad.Lördag 31 mars, V75, Klosterskogen(Norge).Söndag 1 april, V75 med MultiJackpot på Romme, Borlänge.

FAKTA: Jackpotregler för V75 Spring Race1. Under perioden 20 januari till och med den 17 mars går 20 procent från skapade Jackpots på V75 till 7-rättspotten på V75 den 1 april 2018. Resterande 80 procent av pengarna från skapade V75-Jackpots under den här perioden hanteras enligt ordinarie rutin.2. Vid eventuell Jackpot på V75 under perioden 24 mars till 31 mars 2018 går hela beloppet till 7-rättspotten på V75 den 1 april 2018.