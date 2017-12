Stiko Per engagerar sig i Musikhjälpen – med unik auktion

Att Stiko Per Larssons hjärta klappar lite extra för välgörenhet är ingen hemlighet. Genom sina vandringsturnéer, som han nu genomfört i elva år, har han totalt samlat in över en miljon kronor till olika välgörenhetsorganisationer.

Men någonting som han inte varit delaktig i tidigare är Musikhjälpen. Därför blev onsdagskvällens medverkan, via videolänk, hans debut.

– Som artist i Sverige måste man vara engagerad i Musikhjälpen, slår Stiko Per fast och påpekar att han genomfört pengainsamlingar tidigare år, samt att hans låtar spelats i sändning, men att han aldrig tidigare varit med i glasburen.

Att han var med i direktsändning beror på sättet han valt att engagera sig på.

– Jag har skapat en auktion via Musikhjälpen som innebär att vinnaren får vara med och gå ett par mil med mig på min vandringsturné till våren. Och vill man så får man även vara med och spela med mig på kvällen, förklarar Stiko Per.

Vandringen sker i mitten av maj, just efter att Stiko Per deltagit i Melodifestivalen för första gången. Vilken sträcka han kommer att gå är ännu inte klarlagt, men totalt handlar det om flera mil där vinnaren kommer att få haka på under ett par av dem.

– De flesta har väl kanske inte gått så långt i sina liv tidigare, så det är ju ganska tufft, men absolut ingen omöjlighet. Jag har ju gjort det flera gånger, så jag vet att man fixar det, säger Stiko Per.

Årets tema för Musikhjälpen är "Barn är inte till salu" och Stiko Per förklarar att det var ett enkelt beslut att skapa auktionen till förmån för just det syftet.

– Allting som ger barn i världen en större chans att få ett drägligt och dugligt liv vill är någonting som man vill stötta helhjärtat, säger han.

Auktionen finns under Musikhjälpens auktioner på Tradera och slutar klockan 17.15 på lördag.