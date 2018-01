The Darkness klara för Sabaton Open Air

The Darkness slog igenom med buller och bång när de släppte sitt debutalbum "Permission To Land" 2003 som bland annat innehöll hitlåten "I Believe In A Thing Called Love". Sedan dess har bandet släppt fyra ytterligare studioalbum varav det senaste, "Pinewood Smile", kom förra året.

Sedan tidigare är det klart att bland andra Sepultura, Sabaton, Powerwolf och Blaze Bayley kommer till Sabaton Open Air som äger rum den 15-18 augusti på Lugnet i Falun.

