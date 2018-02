Till minne av Jean "Jeangen" Eriksson

Mängder av människor i Västerbergslagen minns Jean som en hjälpsam medmänniska. Han fanns där för folk, både i med-och-motgång. Jean var en kunnig motorman. Föräldrarna hade anor uppe i gårdarna Mases och Kattens uppe i Stollbergsfältet. När jag och Jean blev bekanta bodde de i Halvarols och våra fäder jobbade i gruvan Källbotten, dit familjen flyttade så småningom.

I augusti 1942 skrevs Jean och jag in i Persbo skola. Senare flyttade familjen till Östansbo då fadern blev rättare på Östansbo gård. I tonåren spelade vi fotboll i pojk-och juniorlaget i Östansbo IS. Men när Jean fick motorcykelkörkort var den tiden över. Han tog en plats i Ludvika MS Motocrosslag i norra serien som han behöll i många år. De byggde en bana i skogen mellan Ickorrbotten och Håksberg och den blev välbesökt under många år.

Jean fick efter avslutad skolgång plats som lärling vid Norlings Motors Lastbilsverkstad. Jag minns hur han och hans kusin på 60-talet lagade ett gjutet oljetråg. En plåt hamrades till så den täckte hålet, sedan borrade de tätt med hål runtom och gängade i gjutgodset. De skruvade fast och det var helt tätt och entreprenören var glad och nöjd över en snabb och billig reparation.

Volvex slutade senare med lastbilsförsäljning i Ludvika och då byggde Jean en egen liten verkstad i Jobsbo, dit han flyttat, och han hjälpte gärna grannar och bekanta.

Min äldste vän är nu borta.

Bengt på lilla Hällbacken