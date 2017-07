Träningen glöms oftast bort i semestertider – här är några tips på hur du håller igång

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Här är de bästa utsiktsplatserna i Dalarna – och ett flertal mäktiga vyer i närbelägna län

Många döms men långt ifrån alla betalar – mer om hur skadestånd fungerar

Dina gamla vinylskivor kan vara värda tusenlappar – här är 16 skivor du vill hitta i förrådet

SÅ KÖPER DU PLUS

Under semestern kan det blir det lätt att vi glömmer träningen. Istället sysselsätter vi oss med sightseeing runtom i städer, grill med grannarna eller så är det kanske man har en renovering på gång.

Träning ska inte behöva vara blod, svett och tårar, men att hålla igång lite grann även under semestern är bara bra för att vi ska må bra även under semestern.

– Mitt första råd är – sänk kraven. Du behöver inte träna så mycket eller så hårt, men håll igång lite, gör något. Vi behöver fysisk aktivitet, det är bra för både knoppen och kroppen, säger Anna Kroon, friskvårdskonsulent vid Landstinget Dalarna, i ett pressutskick.

– Du kan lägga upp det hur du vill: 30 minuter fem dagar eller 50 minuter i tre dagar. Det viktiga är att du måste hålla på minst 10 minuter. Det fungerar heller inte att ta allt på en gång, du måste sprida ut det om du vill ha de hälsofrämjande effekterna som förebygger sjukdomar, säger hon i ett pressutskick.

Men det kan vara svårt att få in träningen i vardagen under semestern. Men då kan ett knep vara att se över sitt schema och ställa frågan till sig själv – när och vad ska jag träna? Sen försöka peta in någon form av motion.

Det är även bra att försöka hålla igång i träningen även fast det är semestertider för annars kommer det bli väldigt tungt i höst när man ska ta tag i träningen igen.

Sommarträningen kan också vara flexibel och då man kan våga testa på något nytt. Och sista tipset är att hitta en träningskompis. Träningen blir så mycket roligare och man har någon att dela den med, och framförallt kan ni pusha varandra till att det faktiskt blir av.

En härlig powerwalk eller en joggingtur med kompisen i solen håller både humöret och hälsan på topp. Sen kan vi få äta vår goda sommarmat och koppla av bäst vi vill.

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android

AT-APPEN: Alltid senaste nytt från avestatidning.com i vår app för IPhone och Android