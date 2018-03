V75 Spring Race avslutas på Romme – minst 55 miljoner kronor i MultiJackpot

- Spring Race blir ett härligt påskägg med fyra sportsligt starka V75-dagar som avslutas på ett fantastiskt sätt på Romme med en MultiJackpot och Olympiatravets första deltävling, säger Katarina Widman, försäljningschef på ATG, i ett pressuttalande.

ATG har under årets första månader avsatt en del från skapade jackpots under året för att öka möjligheterna till en större MultiJackpot till påskdagen.

Hur mycket pengar det kommer att finnas i potten beror på utfallet i de resterande V75-omgångarna under denna vecka.

Minst 55 miljoner kronor beräknas dock en ensam vinnare med 7 rätt kunna spela hem på Romme.

Söndagen är också startskottet för Olympiatravet – årets första storlopp på svensk mark.

Sedan 1979 har ATG, genom spelare, bidragit med 242 miljoner till Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Femfaldiga OS-deltagaren och simhopperskan Anna Lindberg kommer därför att vara på plats på Romme.

Det kommer även Dalarnas stolthet, On Track Piraten. "Piraten" kan vinna Olympiatravets första uttagningslopp och säkra en plats i finalen på Åby den 28 april.

Under påsken körs V75-omgång på Gävle (torsdag), Färjestad (fredag), Klosterskogen, Norge (lördag) och Romme (söndag).

FAKTA: Jackpotregler för V75 Spring Race

Under perioden 20 januari till och med den 17 mars har 20 procent från skapade V75-Jackpots gått till 7-rättspotten på V75 den 1 april 2018. Resterande 80 procent av pengarna från skapade V75-Jackpots under den här perioden har hanterats enligt ordinarie rutin. Vid eventuell Jackpot på V75 under perioden 24 mars till 31 mars 2018 går hela beloppet till 7-rättspotten på V75 den 1 april 2018.

Källa: ATG

FAKTA: Olympiatravet, tävlingsdagar

Söndag 1 april, Romme.

Lördag 7 april, Solvalla.

Lördag 14 april, Jägersro.

Lördag 21 april, Umåker.

Lördag 28 april, Åby, Final.

Källa: ATG