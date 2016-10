Efter omfattande renovering är simhallen i Vansbro öppen igen

Närsimhallen stängdes för renovering den 1 april i år trodde man att verksamheten skulle öppna igen den 1 september. Men så blev det inte. Den inledande renoveringsplanen, som endast omfattade duschutrymmena, fick snabbt revideras. Dessvärre hinner simhallen inte heller öppna till novemberlovet.

− När hantverkarna började riva så upptäcktes det att även omklädningsrummen var i dåligt skick, och arbetet blev oerhört mycket mer omfattande än planerat, berättar Per Nilsson.

När simhallen öppnar igen måndagen den 7 november är det alltså med helt nya omklädningsrum för både dam och herr, nya duschutrymmen, fler toaletter ochinte minst en handikappanpassad miljö.

− De tidigare utrymmena byggdes 1981, då helt andra tillgänglighetsregler rådde. Vi har inte haft en tillgänglig och bra miljö för handikappade tidigare, men det har vi nu, och det känns riktigt, riktigt bra, säger Per Nilsson.

Förutom de klara vinsterna för besökare till simhallen, har ombyggnationen även inneburit en arbetsmiljöförbättring för personalen.

− De nya ytskikten innebär bland annat att det blir mer lättstädat, och ventilationen har förbättrats, poängterar Per Nilsson.

All vattenverksamhet drar igång direkt vecka 45, vilket innebär ungefär 15 simskoleklasser och tre vattengympapass per vecka. Det som ligger i pipeline därefter är försöka tillgodose den stora efterfrågan på babysim, vilketsimhallen har som mål att kunna dra igång efter nyår. Men det hänger påtekniken.

−Viljan ochambitionen finns, Eva Gustafsson som jobbar hos oss har varit på babysimkurs, men nu hänger det på tekniska lösningar. För att ha babysim måste vi nämligen snabbt och enkelt kunna höja bassängtemperaturen med cirka fyra grader och om vi har teknisk kapacitet för det ska testas under vecka 44. Lyckas vi så kommer vi efter årsskiftet att ha förhöjd temperatur i bassängerna på torsdagar. Förutom babysim kommer vi då även att kunna erbjuda rehabbad för personer med olika typer av handikapp, reumatism, eller andra tillstånd som kan lindras av varma bad. Vi håller tummarna för att det ska funka, säger Per Nilsson.

Gymmet som finns i källarvåningen under simhallen har varit öppet som vanligt under renoveringstiden, med undantag för avsaknaden av omklädningsrum. Vad gäller den verksamheten så är Per Nilssons förhoppning att framöver kunna utöka utbudet av gruppträningspass.

− Nu har vi exempelvis inga lunchpass, vilket efterfrågas. Det beror på personalbrist. Vi tittar på olika lösningar och hoppas kunna presentera ett bredare schema efter nyår.

Per Nilsson berättar att han, tillsammans med sin personal, planerar för en nyinvigning av hela anläggningen, men att det får vänta i ytterligare några veckor.

− Det kommer en inbjudan, Självklart ska vi fira vår ”nya”, fina anläggning, framhåller han.

Till och med måndag, den 31 oktober, har alla som är mellan 0 och 18 år fortfarande möjlighet att lösa in sin Fritidscheck på simhallen eller gymmet.

– Dessvärre kommer vi inte att kunna ta emot Fritidscheckar för babysim,eftersom vi inte vet i nuläget om det kommer att bli något babysim. Vi beklagardet. I övrigt har Fritidschecken varit en riktig succé hos oss, säger Per Nilsson.