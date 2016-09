Ellevio klippte kabeln till ladan - Inga får själv betala för inkopplingen

Ellevio är det företag som för drygt ett år sedan köpte all nätverksamhet av Fortum och är nu ansvariga för alla ledningar till kunderna.

Under våren jobbade de med att montera ner luftledningarna i Uppsälje och då var de hem till Inga Larsson. Där handlade det om att luftledningen som gick fram till en stolpe skulle bort. Men mellan huset och ladan gick det en luftledning och den var även fäst i stolpen. Så när stolpen plockades bort, försvann strömmen i ladan.

– Jag tog kontakt med det som jag trodde var Fortum och efter mycket om och men så kom de dit och grävde ner en kabel mellan huset och ladan, men något mer har inte hänt, berättar Inga Larsson.

Hon tog åter kontakt och då fick hon frågan om varför hon skulle ha ström i ladan.

– Det har varit ström där sedan den byggdes för snart 100 år sedan, jag behöver strömmen till lyse, en vedklyv och lite annat, säger Inga Larsson.

Men beskedet, från nätägaren Ellevio var nedslående, ville hon ha ström i ladan fick hon själv anlita en installatör, Ellevios ansvar sträcker sig inte så långt, de ansvarar bara fram till elmätaren.

– Jag har undersökt det hela lite och det skulle kosta mig ganska mycket pengar att få detta fixat och som ensam pensionär har jag inte de resurserna, konstaterar Inga Larsson.

Just det faktum att det varit ström i ladan under många år var också lite av den bakomliggande orsaken till att montörerna från Ellevio var tveksamma till om det skulle kopllas in el i ladan igen.

– Enligt vad jag fått fram så var utrustningen i ladan väldigt gammal och skulle bytas ut, det är alltid en stor risk att peta i gamla ledningar, så som fastighetsägare är man ansvarig för det som finns efter elmätaren, säger Jonatan Björck, pressansvarig vid Ellevio.

Han betonar att de inte kan gå in och göra saker utanför deras ansvarsområde, oavsett vilket skäl som lyfts.

– Då får vi en konstig situation där vi i vissa fall handlar på ett sätt och i andra fall handlar på ett annat sätt, betonar Jonatan Björck.

Han berättar att elutrustning normalt har en livslängd på runt 40 år, när det blir äldre grejer ökar risken markant.

– Vi jobbar mycket med att byta ut sådant som gjordes på 60-talet för att få ett säkrare system, det gamla börjar bli slitet helt enkelt.

Hans råd till Inga Larsson blir att kontakta en installatör för att göra jobbet om hon vill ha el i sin lada. Byts de gamla grejerna blir det betydligt säkrare.