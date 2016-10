Läslov i Vansbro med chanser att vinna biobiljetter

Läslovet vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete som inleddes förra året. Genom Läsrörelsen samarbetar bland annat elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandlare, idrottsföreningar och företag i det stora växande nätverket som kallas just Läslov. I dag ingår cirka 80 aktörer i nätverket, och målet är att ersätta höstlovet med läslovet, något som statsminister Stefan Löfven (S) stöttade i sitt sommartal i augusti.

Bakgrundentill initiativet är att ungas ordförråd blir allt fattigare och läsförståelsen hos svenska 15-åringar har minskat dramatiskt. Störst är nedgången i redansvaga socioekonomiska grupper. Cirka 20 000 svenska ungdomar kan i dag inte läsa och förstå enkla texter när de går ut grundskolan.

Enligt Läsrörelsen får en människa som saknar ett utvecklat språk mindre inflytande över sitt liv, och i förlängningen kan en dålig språkutveckling i ett land innebära en svagare demokrati. Läsrörelsen arbetar i dag aktivt med läsfrämjande åtgärder och en av dem är Läslovet.

Läslovet innehåller en rad olika aktiviteter runt om i landet, i Vansbro innebär det utlottning av biobiljetter.

− Vi har bestämt oss för att främja läsandet under lovet genom att alla barn och unga som lånar en bok, fysisk, e-bok eller ljudbok, under vecka 44 deltar i utlottningen av biobiljetter. Det enda man behöver göra är att fylla i en blankett som man kan få på biblioteket eller i skolan. Vi hoppas på extra många besök under läslovet, säger Lisbeth Lundberg, barnbiblioteksansvarig vidVansbro kommunbibliotek.