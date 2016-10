Ljust för Vansbro kommuns ekonomi - förväntat överskott på 5,4 miljoner kronor

Under budgetarbetet inför 2016 var förhoppningen att det skulle bli ett överskott på sista raden, men det handlade om betydligt mindre pengar än vad prognosen nu pekar mot.

Vid delårsbokslutet per 31 augusti var det ett överskott på 16,7 miljoner kronor och det mesta av detta kommer att försvinna under resten av året. Bland annat på att kommunens skuld till de anställda ökar under året, för att vara som mest i slutet på året.

– Det har att göra med att de anställda får ut sin semester innan de jobbat ihop den, men så redovisas det i alla offentliga verksamheter, på den privata marknaden släpar det lite mer, eftersom de anställda får ut sin semester efter att den är inarbetad, säger Catarina Willman, ekonomichef.

Det handlar sammantaget om 7-8 miljoner kronor i semsterskuld som redovisas senare.

En annan förklaring till skillnaden är att det extra statsbidraget som Vansbro fått på 13,4 miljoner för 2016 inte är använt fullt ut och det redovisas som ett överskott i resultaträkningen.

När det gäller verksamheterna i kommunen så är det ömsom plus och ömsom minus. Utbildning och arbete verkar gå med ett överskott på 1,9 miljoner kronor och det förklaras främst med att tjänster inte blivit tillsatta. Samma sak med kommunkansliet, som beräknas få ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Även där handlar det om vakanta tjänster och annan frånvaro som gör att det blir överskott.

Däremot samhällsbyggnad ser ut att få ett underskott på 1,8 miljoner kronor, där det mesta förklaras med att den allmänna kollektivtrafiken blivit 1,6 mille dyrare än beräknat.

Vård och omsorg är de som klarat sig bäst och verkar gå mot ett resultat på plusminus noll mot budget.

Sammantaget visar nu prognosen på att det blir ett överskott på 5,4 miljoner kronor. Eftersom de tidigare underskotten är upparbetade, så vill nu kommunen lägga överskottet i en resultatutjämningsfond. För om det skulle bli underskott i framtiden.

– Det behövs egentligen inte så stora avvikelser innan det går några miljoner, det kan vara något som händer som måste fixas, eller att vi får en eller två ovanligt dyra placeringar, berättar Catarina Willman.

Att avsätta pengar på detta vis har inte varit möjligt tidigare, då skulle allt regleras under verksamhetsårets redovisning. Men nu ska det vara fullt möjligt.

– Systemet har varit lite stelbent tidigare, konstaterar Willman.

Hon noterar vidare att för första gången på många år kan kommunen nu titta lite på verksamhetsutveckling, istället för bara att skära i verksamhet och minska kostnader.