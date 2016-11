Politiska partier i Vansbro får inte något partistöd - de har inte redovisat i tid

I Vansbro kommun finns det sedan många år möjlighet för de lokala partierna att få ett stöd till sin verksamhet, för varje verksamhetsår. Partistödets storlek bygger på i grunden två faktorer, antalet ledamöter och dessutom ett grundstöd per parti. Grundstödet är på 10000 kronor och sedan får de 5000 kronor per mandat i kommunfullmäktige.

– För oss som ett förhållandevis litet parti är detta viktiga pengar för att vi ska kunna hålla igång verksamheten och driva ett politiskt arbete, betonar Carina Thorberg, ordförande i vänsterpartiet.

För att få ut pengarna måste de olika partierna lämna in en sammanställning över vad de gjort med pengarna och den ska in senast den 30 juni för föregående år. Sedan en tid tillbaka ska dessutom denna sammanställning granskas av en utsedd person, normalt partiets lokala revisor och den ska in samtidigt. Detta var nytt för i år och flera partier missade detta eller lämnade in försent.

De som gjort som de ska enligt regelverket är Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Liberalerna. Dessa partier är berättigade till partistöd för 2017, Socialdemokraterna är klara för 60000 kronor totalt, Kristdemokraterna 25000 kronor och Liberalerna för 15000 kronor.

De som enligt regelverket blir utan är Centerpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kommunpartiet.

Problemet blir extra komplext eftersom de för 2017 inte har möjlighet att redovisa någon verksamhet och därmed inte får något partistöd i fortsättningen.

– Frågan ska upp i kommunfullmäktige och där måste vi nog få till ett beslut som skickar tillbaka frågan till demokratiberedningen, annars blir syftet med reglerna helt fel, dessutom kan man fundera på hur det blir om det kommer in nya partier i kommunfullmäktige, säger Annelie Hultgren.

Carina Thorberg funderar även kring fördelningen av pengarna i partistöden. Hon påpekar att många kostnader i stora och små partier är de samma, oavsett storlek.

– Det klart att det är skillnader i kostnader, men kanske en ökning av grundstödet och lite mindre per mandat skulle ge ett rättvisare system, säger Thorberg.

Men varken hon eller Annelie Hultgren känner någon glädje över att kommunen kan spara 135000 kronor för att partierna gjort fel.

– Det är viktigt att politiken fungerar och ska det fungera kostar det pengar, konstaterar Thorberg.

Anneli Hulgren konstaterar att det vore olyckligt om partierna exempelvis skulle få pengar från ett företag eller en grupp som har ett särintresse.

– Då skulle det blev väldigt fel, summerar Hultgren.