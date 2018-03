Skola i Vansbro stängs - snön måste bort från taken innan eleverna får återvända

På torsdagen togs beslutet i Vansbro kommun att gymnasieskolan skulle stängas och utrymmas med omedelbar verkan. Det bedömdes föreligga en risk för att snömassorna på taket skulle börja röra på sig och belastningen skulle innebära en risk.

– Vi såg under onsdagen att snön på de övre taken började röra på sig och risken finns att det blir för stora belastningar på de undre taken, säger Maria Olofsson, fastighetsingenjör vid Vansbro kommun.