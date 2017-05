Sommarläger för dans, musik och teaterintresserade barn i Vansbro

Corazon Dance Läger har funnits sedan sommaren 2012 och de har varit i Vansbro varje sommar. Det innebär att arrangemanget i år firar sexårs jubileum.

Det vänder sig till deltagare mellan 6-14 år med sång, dans och teater på schemat under hela lägerveckan. Sommaren 2017 kommer de tillbaka till Vansbro kulturhus för ännu en lägervecka

Inga förkunskaper krävs för att medverka, men ett stort intresse för musik och rörelse. Under veckan tränar deltagarn i tre olika grupper, indelade efter ålder, där varje grupp jobbar med sång, dans och teater.

Corazon Dance Läger är således ett läger för den som älskar att dansa, sjunga, spela teater och stå på scen. Grupperna indelas efter ålder där 6-8 åringar (gul grupp), 8-10 åringar (orange grupp) har lägertid 5,5 timmar per dag och 11-14 åringar (lila grupp) 8 timmar per dag. Åldrarna går lite in i varandra för att ge mer valmöjligheter för er som deltagare. De jobbar tillsammans fram en föreställning som hålls på Kulturhusets scen torsdag 22 juni, klockan 17:00.

Dansklasserna utmanar lägerdeltagarna i olika dansstilar och jobbar med att utveckla motorik, rytmik, smidighet och koordination. De skapar en dans per grupp under veckan som sedan visas upp på föreställningsdagen.

På sången jobbar deltagarna med sångteknik, artikulation och taktkänsla. De provar på olika sånger och genrer under veckans gång.

Dramaklasserna är inriktade på improvisation. De genomför olika dramaövningar som stärker deltagarna i deras förmåga att stå, röra sig och tala inför grupp. Deltagarna får även arbeta fram olika scener under veckans gång.

På musikalklasserna arbetar gruppen med alla tre inriktningarna. Dans, sång och drama vävs ihop till musikalnummer som visas upp föreställningsdagen.

Lägerledare i sommar är Therese Didrick, Ida Engman & Christine Fullman. Alla är utbildade artister och pedagoger som under flera år arbetat med barn och ungdomars utveckling på det kulturella fältet.

Corazon Entertainment startades 2005 och utvecklades tillaktiebolag hösten 2011. Det var även då vi utvecklade vår fritidsaktivtet förbarn och ungdomar som går under namnet Corazon Dance.