Vansbro kommun köpte konsulttjänster för 6,4 miljoner kronor förra året

För några år sedan var det en väldig debatt i Vansbro kommun om att kommunen betalade för konsulttjänster i mycket hög omfattning. Under åren 2014 och 2015 låg de på runt 6,5 miljoner kronor. Under 2016 sjönk kostnaden för konsulter till 4,8 miljoner kronor. För att åter stiga under 2017 till 6,4 miljoner kronor.

Vissa delar av kostnaden handlar om att kommunen fått betala för specialkompetens som behövs i vissa fall. Det gäller exempelvis när avtal om olika saker ska skrivas eller det ska göras markundersökningar för vissa projekt.

– Det handlar även om revision och att vi byter redovisningssystem för kommunens ekonomi, då måste vi ta in rätt kompetens, berättar Katarina Willman, ekonomichef.

Kommunchefen Oskar Fredriksson konstaterar att inte ens i den bästa av världar kan kommunen helt utesluta att anlita konsulter.

– Vi kan inte alltid anställa personer med den specifika kompetensen som behövs i ett visst ärende, det skulle bli extremt dyrt, poängterar Oskar Fredriksson.

Han lyfter ett exempel som kommer att aktualiseras under 2018 och det är att avtalet med Rindi ska omförhandlas. Ett avtal som är mycket komplext och där behöver kommunen experthjälp.

Under 2017 har kommunen betalat ut 920000 till ett konsultföretag som uppger sig vara ett företag som jobbar med ledarskapsutveckling. Det handlar först och främst om att arbetsmiljön ska utvecklas i positiv riktning för de anställda i kommunen. I kommunen finns det en målsättning att Vansbro ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och arbeta i. Frågan är om det blivit bättre under 2017.

– Enligt de mätningar och enkäter som gjort, är det ingen skillnad från tidigare år och vi har beslutat att upphöra med detta och göra detta i egen regi, säger Oskar Fredriksson.

Ett av skälen är att de anser att den kostnad som varit har varit för hög och det vill de ändra på.

– Vi tror att det kan vara värt att försöka lösa det på annat sätt, funderar Oskar Fredriksson.

Torsten Larsson (KD) hoppas att pengarna varit väl investerade och det gett en positiv påverkan av ledarskapet bland kommunens chefer.

Han funderar kring om det behövs en hårdare politisk styrning av sådant här eller om det är något som förvaltningarna helt ska ansvara för.

– De har sin budget och ska själva prioritera vad de vill göra, säger Torsten Larsson.

Nils-Erik Edlund (S) tycker det låter som väldigt mycket pengar och hoppas att pengarna gjort nytta i verksamheten.

– Men det låter som väldigt mycket pengar, säger han.

Wahan Harutun (KP) vill att politikerna sätter gränser för hur mycket som läggs på konsulter i olika former.

– Det kan inte vara någon hemlighet för någon att kommunens ekonomi blöder, konstaterar Wahan Harutun.

Stina Munters (C), kommunalråd, är medveten om att kostnaden har varit 6,4 miljoner under 2017. Hon tror dock att det borde gå att minska den, men att helt klara sig utan konsulthjälp skulle inte fungera.

– Vi kan inte anställa folk för att de ska göra ett jobb som kanske tar ett par månader, dock skulle en lösning kunna vara att flera kommuner går samman och anställer någon med den kompetens som behövs ibland, säger Stina Munters.

Sedan tror hon att mycket av det arbete som konsulter anlitas för kan skötas internt och det måste alltid noga övervägas innan en konsult anlitas.