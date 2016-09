Vattenkraftens stora miljöskador ska minskas med nytt miljonprojekt

Projektet heter "Hållbar vattenkraft i Dalälven" och är ett samarbete mellan framförallt länsstyrelser och stora vattenkraftsbolag.

Bakgrunden är att Sverige har satt upp långsiktiga mål att all elproduktion ska bli förnyelsebar och där spelar vattenkraften en viktig roll.

– Vi har i dag halva elförsörjningen via vattenkraften, säger Länsstyrelsen Dalarnas projektledare Per-Erik Sandberg.

Samtidigt har det satts upp strängare miljömål för våra vatten och för att nå de målen krävs att kraftverken förändras.

– Vattenkraften har påverkat miljön och livet i vattnen väldigt mycket. Dels genom dammar som är vandringshindrar för fisk och smådjur. Sedan har vi förändrat vattenflödet påtagligt i våra stora vattendrag som varierar upp och ner på ett helt annat sätt än som var naturligt, säger Per-Erik Sandberg.

Projektet "Hållbar vattenkraft i Dalälven" har målet att ta reda på vilka miljöåtgärder som ger stört nytta och minst energipåverkan. Det kommer inte utföras några åtgärder inom ramen för projektet men tanken är att ta fram och rangordna åtgärdsförslag som kan användas av till exempel vattenkraftföretag.

– Det går inte att förena energi- och miljömålen i alla vatten samtidigt. Vi ska göra det som är viktigast först, säger Sandberg.

Vilka typ av åtgärder kan bli aktuella?

– Det är ju laxtrappor och det kan också bli frågan om att man river ut någon dam helt. Framförallt kanske mindre dammar. Och sedan kan det ju också bli frågan om att de här stora variationerna i flöden som man har, att man kan styra om dem litegrann så att de blir lite mer miljöanpassade. Inte så snabba variationer kanske.

Projektet kom igång vid årsskiftet och hittills har de samlat in fakta som ska vara underlag till de listor med möjliga åtgärder som ska tas fram. Faktaunderlagen presenterades under seminarier i Teknikdalen under torsdagen.

Deltagarna kom från bland annat vattenkraftföretag, myndigheter, fiskevårdsföreningar, Naturskyddsföreningen och från små kraftverksägare.

Läs också: Ingen vattenkraft i Lungsjöån

Läs också: D ebatt: Vattenkraftens miljöanpassning livsavgörande för glesbygden

Läs också: Debatt: Mindre vattenkraft ger inte mer fisketurism

Fakta: Projektet "Hållbar vattenkraft i Dalälven"

Dalälven har valts ut som en av fyra pilotälvar i Sverige.

Håller på 2015-18.

Totalbudget är 7,1 miljoner som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.