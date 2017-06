Vilda tv-klipp vi minns

Räv och småbarn har ostbågekalas

Den tama räven har blivit ett naturligt inslag vid falufamiljens sommarstuga. Under midsommar togs kontakterna till nya nivåer då räven bjöds in på ostbåge-fest.

Katten Bull jagar bort inkräktaren

Katten Bull, som bor i Kloster utanför Hedemora, är normalt en väldigt skygg kisse. Men när en inkräktare spatserade in på gården visade han sin tuffaste sida.

Ekorre nallar ull

Paret Nyberg i Moje, Gagnefs kommun, har vid flera tillfällen fått besök av en svansförsedd filur som lånar ull att inreda sitt krypin med. Vid det senaste besöket lyckades Ragnar Nyberg fånga ekorren på film, på bar gärning.

Papegojan Jakolina pratar dalmål

Minns du den charmiga grå jackon som DT träffade för ett par år sedan? Jakolina blev en rikskändis efter DT:s videoklipp och hon har nobbat tv-program som Talang.

Här tuggar djuren på DT:s reportrar

Som reporter går det inte alltid som man tänkt sig i kontakt med djur. Se när både en häst och en struts tar sig en smakbit av DT:s reportrar.

Älgkons attack mot reportern

– Jag ville bara se hur nära jag kunde gå, sa DT:s reporter Björn Daniels.Det visade sig inte vara någon bra idé.

Back Alberts dramatiska video – älgkon rusar fram

Back Albert Johansson, från Siljansnäs, fick uppleva några dramatiska sekunder i skogen när han var ute och jagade älg.

Sällskapssjuk älgkalv kliver rakt in i bilen

Anders Sjöberg skulle ut och fiska utanför Falun. Då hände det något oväntat. En orädd älgkalv kom fram och det slutade med att den nyfikna krabaten klättrade in i Anders bil. Hela händelseförloppet fångades på film.

Berguv fastnade i nät

Se den dramatiska räddningsaktionen när en berguv fastnade i ett nät i Falu-gruva. Som tur är kom räddningstjänsten och lyckades frita den vackra fågeln från sitt fängelse och en säker död.

Hans brottas med en gädda

Det är inget fiskeknep vi rekommenderar men för Hans Lans fungerade det. Gäddan som han hade fått på kroken smet - då dök Hans efter den ner i vattnet. Hela brottningsmatchen fångades på film.

Räven och kattens nattliga bråk

Julius Aspman i Orsa vaknade mitt i natten av ett riktigt oväsen. Han trodde att det var två katter som bråkade. Och visst var det en katt - men motståndaren var en räv!

– Jag tyckte katten såg iskall ut och tror inte att räven kommer tillbaka.

Har du något djurklipp som du tycker passar in i listan? Skicka in filmen via e-post till 72023@dt.se eller använd vår tipstjänst!