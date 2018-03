Avslöjar: GIF-anfallaren lånas ut till Brage – ansluter till laget inom kort

Nyligen kunde Sporten berätta att Samuel Aziz var aktuell för en utlåning till IK Brage i Superettan.

– Jag har inga kommenterar till det. Just nu har jag hundra procent fokus på GIF Sundsvall, sa Aziz om uppgifterna den gången.

Anfallaren fick endast sporadiskt med speltid under debutåret i GIF Sundsvall i fjol och hade problem med en knäskada under stora delar av säsongen, men är nu i full träning och har gjort ett par inhopp i GIF under försäsongen samt provspelat med norska Ham-Kam.

Nu har intresset från Brage gått vidare och enligt uppgift är anfallaren klar för klubben på ett låneavtal.

Lånet ska sträcka sig säsongen ut och planen är att Samuel Aziz ska ansluta till Brage de närmaste dagarna.