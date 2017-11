Beskedet: Dalkurd får spela allsvenska matcher i Gävle

Det är i nuläget fortfarande oklart om Dalkurds planerade flytt till Uppsala blir av då ett sådant beslut bara kan tas på ett årsmöte där medlemmarna får rösta om en stadgeändring.

Ett sådant möte är planerat att hållas på fredag.

Men redan nu står det alltså klart att Gävle kommun ger grönt ljus för spel på Gavlevallen under 2018.

Under måndagen undertecknade nämligen kultur och fritid Gävle kommun tillsammans med Dalkurd en avsiktsförklaring.

- Det är nu viktigt att vi tillsammans med Gefle IF och Dalkurd hittar samarbetsformer. Det arbetet startar den här veckan Det finns ingen risk för krockar. Det är Svenska fotbollförbundet som sköter matchschemat för både allsvenskan och superettan. Redan idag är Gavlevallen en så kallad reservarena för Dalkurd. Nu fungerar den som reservarena för alla deras allsvenska hemmamatcher under 2018. Vi har informerat Gefle IF Fotboll genom klubbdirektör Pär Lagerström och Malin Rogström tf ordförande i Gefle IF, säger Johan Öholm, chef på Fritid Gävle kommun i ett pressmeddelande

