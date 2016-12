Förre Bragespelaren på väg till finska mästarklubben: "Känns som ett bra alternativ"

Under onsdagen kom uppgifterna om att GIF Sundsvalls mittfältare Robbin Sellin kan vara på väg till finska mästarna IFK Mariehamn.

Enligt Ålandstidningen kunde Sellin presenteras redan under fredagen, något som sedan dementerades av klubbdirektören Peter Matsson:

– Det kommer vi inte att göra. Vi går ut med ett pressmeddelande i morgon om en spelare, men det är inte Robbin Sellin, säger han till Fotbollskanalen.

Dock bekräftar Sellin själv för Fotbollskanalen att det finns intresse från den åländska klubben, och att han fått ett kontraktsförslag.

– Ja, jag har fått lite att fundera över. Det känns som ett bra alternativ, det gör det absolut, säger Sellin och fortsätter:

– Sedan får man värdera allting med familjen och sådana saker. Men det är en toppklubb i Finland och det är en bra deal.

Sellin kom till Giffarna från Brage under säsongen 2012. Han slog sig in i startelvan, blev årets spelare i Medelpad och var en av lagets främsta spelare under 2015. Sedan dess har det gått tuffare, och under den gångna säsongen har han spenderat största tiden på bänken.

