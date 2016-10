Ornäs BK utan tränare – tar hjälp av Kvarnsveden i jakten på Elitettan: "Är jättetacksam"

Damallsvenska Kvarnsveden och division 1-klubben Ornäs har tidigare under säsongen haft ett utbyte, då Kvarnsveden har lånat ut spelare till grannen.

Nu befinner sig Ornäs i en situation där man står utan huvudtränare för seniorlaget.

Mattias Bergdahl, som lett laget de två senaste säsongerna, kommer inte att fortsätta.

– Vi har gått olika vägar och nu gör vi en omstart i Ornäs BK, säger ordföranden Jörg Bassek till Sporten.

På vems initiativ slutar han?

– Det är väl ömsesidigt. Det är inte ovanligt att man byter ut tränare och tar nästa steg för att utveckla ett fotbollslag och en förening.

Ni var inte helt nöjda?

– Det handlar inte om nöjdhet, utan om ömsesidighet. Vi tar nästa steg i Ornäs BK helt enkelt.

En tillfällig lösning är att KIK-tränaren, Jonas Björkgren, från och med den här veckan, kommer att kliva in och hjälpa till på onsdagar.

– Det känns fantastiskt bra att Kvarnsveden ställer upp och hjälper oss, det är något som jag är jättetacksam för. Vi kan ta del av Jonas kompetens och lära oss, säger Bassek och fortsätter:

– Våra tränare i Ornäs BK kommer att lära sig ännu mer om hur man skapar bra träningar för ett lag som strävar efter att gå upp i Elitettan. Jag tycker att det är fantastiskt att andra föreningar kan ta del av den kompetens som finns på en högre nivå.

Förutom Björkgrens insatser på träningsplanen så har Kvarnsvedens ordförande, Olle Davidsson, även lovat att hjälpa Ornäs med att bygga sin organisation.

– Jonas ska köra pass med dem på onsdagar fram till dess att de löser situationen och jag ska försöka hjälpa dem med att styra upp organisationen, så att de hamnar rätt. Vi gör det för att hjälpa dem i ett läge där de inte har någon verksamhet själva riktigt. Så att de kan hålla igång den trupp de har och kanske bjuda in spelare, säger Davidsson.

Varför är det viktigt för er att hjälpa Ornäs?

– Vi skulle gärna se att Gustafs eller Ornäs tar steget till Elitettan och då behöver vi ha båda föreningarna, säger Davidsson och fortsätter:

– Vi har ju inga backup-platser för spelare som inte tar sig in i ett a-lag. Då måste det finnas kvalitativa föreningar runt omkring om vi ska få ha kvar dalaflickorna. Så är vår tanke.

När Ornäs kan ha klart med en ny huvudtränare är i dagsläget inte klart.

– Vi håller på att rekrytera. Inte bara en tränare, utan vi måste ha flera med på resan. Vi har ett fantastiskt a-lag och oerhört duktiga F17-tjejer, så då behöver vi fler, säger Jörg Bassek.

Hur går det då?

– Det får vi se, men jag är väldigt förhoppningsfull. Vi spelar i division 1 och jag tror att det kan vara intressant att engagera sig för att utveckla damfotbollen i Dalarna.

Pratar ni med några tränarnamn nu?

– Det kan jag inte gå in på just nu, men under de närmaste veckorna hoppas jag att vi hittar duktiga tränare, som vill vara med på den här resan upp till Elitettan, senast 2020.

