Avestas hälsning till Slätta efter farhågor om läggmatch: "Nej, nej, nej!"

På lördagen vandrar Avesta AIK ut till säsongens sista match – en match som är avslutningen på en säsong som inte gått som det var tänkt.

– Det här är en besvikelse. Laget kommer från division 2. Många hade förväntat sig en bättre prestation och resultat. Men, det är inte lätt att åka ur en serie. Det har vi sett på andra division 2-lag också, säger Andreas Bauducco.

Efter att ha åkt ur tvåan i fjol, blev även årets säsong jobbig.

Avesta hamnade på kvalplats, gick in i det som favorit för ett par veckor sedan – men kommer ut ur det som förlorare.

– Om vi börjar där säsongen startade är det många spelare som försvunnit från truppen vi hade i division 2. Ryggraden som blev kvar, Johan Lindgren, Rasmus Lindgren, Viktor Hansson, Jocke Persson och Viktor Berg... De fem är en stark ryggrad. Men, det är inte alla matcher där de varit så starka att bära hela laget. Bland övriga är det inte många som spelat division 3 regelbundet.

Många poäng och matcher har tappats i sista stund – senast mot Järbo i kvalet är ett klockrent exempel.

– Det är lite så det har sett ut. Vi är givetvis besvikna att vi tappar in en boll på stopptid. Stundtals spelar vi en bra fotboll, men främst handlar det om att vi haft svårt att vinna matcher. Vi har haft ledningen i många matcher, men tappat på slutet. Vi har haft svårt att göra bra prestationer över 90 minuter.

Vad beror det här mönstret på?

– Det är något vi tänkt mycket på. Det började mot Mora borta innan uppehållet. Vi ledde med åtta minuter kvar och tappade. Efter sommaruppehållet ledde vi med 1–0 borta mot Sala. De kvitterade med tre minuter kvar, sedan förlorade vi. Mot Iggesund i matchen efteråt ledde vi med 4–2. De gör 4–4 på stopptid. Det ligger nära till hands att tänka att det ligger mentalt. Det har smugit sig in osäkerhet.

Inför kvalet gick laget in som favorit – men inledde med ett rejält magplask mot Slätta

– Man är favorit när man kommer från division 3, men man kommer in med olika infallsvinklar. Att komma tvåa i fyran, gå in i det och känna: "Yes, vi får tre matcher till". Eller som för oss: "Oj, nu blir det tre veckor till där vi ska träna och ladda om". Det är en utmaning.

0–4-smällen mot Slätta i första kvalmatchen blev svår att reparera.

– Hur man än vrider och vänder på det, när vi har elva moståndare på andra sidan ska vi prestera mycket bättre än vi gjorde mot Slätta. Det är inte okej det vi gjorde där. Att förlora med 4–0 är för dåligt.

Har ni varit tagna av stundens allvar?

– Nej, det ska jag inte säga. Vi har förstått allvaret att spela ett kval. Men, vi har varit beredda på att vi kunde få spela ett kval och vi hade kunnat åka ur direkt också. Det fanns fler perspektiv på det här. Vi var inte tagna av det här.

Hur är stämningen i föreningen med tanke på att ni var ett division 2-lag för ett drygt år sedan, men nu åker ner i fyran?

– Avesta AIK är ingen förening som räknar med att vi ska ligga i division 2. Även om förutsättningarna är bra håller de kanske inte division 2-nivå. Ekonomin är kanske inte riktigt på den nivån. Inte ens den viljan att vara på den nivån med tanke på ungdomsverksamhet. Man måste kunna utveckla division 2-spelare, eller så måste kraften finnas att kunna värva spelare för den nivån. Det gör det kanske inte.

Inför den sista omgången är Avesta borta från förstaplatsen som ger spel i division 3.

Samtidigt är både Järbo och Slätta SK som möts i sista matchen beroende av att Avesta inte rasar ihop mot Edsbyn i sista omgången.

Slättas Robert Nordahl oroas lite för att ni ska lägga er i sista matchen?

– Nej, nej, nej. Absolut inte. Vi har pratat hela veckan om att hur det här än går matematiskt så ska vi försöka göra allt för att komma tvåa. Sedan spelar det igen roll vem som vinner gruppen. Tänkte han (Robrt Nordahl) att vi inte vill gynna Slätta då, eller?

Det handlade nog mest av att de trots allt är beroende av ert resultat, att ni är avsågade och inte har något att spela för.

– Min filosofi är att varenda match ska man försöka vinna. Även om det är fem mot fem spel på träning. Det handlar om att visa alla i Avesta att vi vill det här. Jag skäms över att vi tagit en poäng på två matcher i kvalet. Självklart ska vi göra allt för att sluta på fyra poäng på på så sätt komma tvåa i gruppen. Vi ska göra vårt absolut bästa.

Hur ser du på matchen ur ert perspektiv?

– Det är en jätteviktig match för oss där vi fortfarande har chans att nå andraplatsen i kvalgruppen. Den ska vi försöka ta. Det kan vara så att även det lag som kommer tvåa får chansen att spela i trean nästa år. Sedan vill vi avsluta säsongen på bästa sätt och spela en bra match.

Säsongen är inte över – men klart är att Andreas Bauduccos kontrakt går ut.

Hur ser du på framtiden i klubben?

– Vi har pratat löst. Vi har ett ettårskontrakt som går ut sista december. Vi får göra en utvärdering av året och se hur vi går vidare. Jag vet inte ännu om jag fortsätter i Avesta som tränare, eller om det blir något annat uppdrag. Jag vill göra en ordentlig utvärdering. Det är viktigt för mig att spelarna tror på det vi gör. Vi får se. Jag bor i Falun och det är en bit att åka till Avesta också.

Skulle du vilja vara kvar?

– Vi måste ta en diskussion vilken målsättning föreningen vill ha med A-lagsverksamheten 2017. Vilka förutsättningar det finns för att uppfylla det. Där måste diskussionen börja. Så känner jag. Nu vill jag göra klart säsongen och det är mitt fokus. Jag har gjort mitt absolut bästa av den kompetens jag har. Jag vill göra det här hela vägen ut och lägga fokus på matchen i morgon. Det andra tar vi sen.

Oavsett var Bauducco och klubben hamnar är framtiden för dalafotbollen i division 3 hårt trängd efter att Korsnäs och Dala-Järna trillat ut division 3 södra Norrland och Avesta inte klarat kvalet.

– Det är så klart tråkigt. Det finns orter som borde ha division 3-fotboll i länet. Nästa år kan det bli så att varken Falun eller Borlänge har ett lag i trean. Det är märkligt, med tanke på att Hudiksvall kan ha två division 3-lag som vi mött i år. Det är inte alls bra för dalafotbollen. Det finns en risk att Kvarnsveden åker ur tvåan också.

Vad beror det här på?

– Jag kan inte dra några slutsatser varför. Men en del är anläggningsfrågan. Jag bor ju i Falun och ta Kopparvallen som exempel, som stänger snart och öppnar vecka nio eller tio. När man på andra orter kan träna hela året runt är det stängt i Falun. Korsnäs kan börja träna fotboll först i början av mars. Det är inte bra förutsättningar och där måste man kunna göra mer, säger Bauducco och fortsätter:

– Jag tycker inte man ska behöva bygga en inomhushall, men den anläggning som finns måste kunna nyttjas hela året när det finns värmeslingor. Det är märkligt att den inte får nyttjas.