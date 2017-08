Hela delikatessfabriken var framme när Dalkurd vaknat på rätt sida

Efter det snöpliga uddamålskrysset hemma mot Degerfors så var det ett revanschssuget Dalkurd som rest ned till Kopparvallen och Åtvidabergs FF. De fick man dock göra utan Henrik Löfkvist som saknades på grund av skada liksom nyförvärvet Malkolm Moënza, som hoppade matchen efter sjukdom. Muhamed Bangura fanns heller inte med bland killarna på DFF:s uppställning.

Borlängelaget inledde lätt trevande och de första chanserna och fasta situationerna gick till fjortondeplacerande Åtvidaberg. Bollinnehavade skiftade sedan sakteliga och när Dalkurd, på ett fantastiskt vackert sätt, nätade sitt första mål via Ammar Ahmed (26) så var det början på hur resten av matchen skulle se ut. Ricky Yarsuvat spelades sedan osjälviskt fram utav Rawez Lawan, som först blev fri, men som alltså valde att skicka vidare bollen till sin forwardkollega – som kunde sätta 2–0 precis innan paus.

...och pass på. För Yarsuvat fortsatte att vara målsugen. Efter knappt två minuter spelade av den andra halvleken läste först Kebba Ceesay ett uppspel nere på den egna planhalvan, han skickade sedan upp bollen till Ahmed Awad som snabbt förde den vidare till Dalkurds nummer tolv. Dessa två effektiva, smarta passningar ledde fram till att Ricky Yarsuvat kunde öppna den andra halvleken på bästa sätt för DFF – genom att sätta sin andra fullträff. Och sitt tionde mål för säsongen, vilket gör honom tvåa i Superettans skytteliga. Dalkurd såg tidigt ut att gå mot sin femte borta seger för säsongen.

I slutminuterna fick avslutningsvis Yukiya Sugita gör sitt efterlängtade förstamål i Dalkurdtröjan. Detta efter att ha slagit in bollen med vänsterfoten efter en läcker liten överstegare i straffområdet. Matchen avslutades sedan med ett litet tröst å hemmalagets vägnar – då Simon Marklund var framme på en frispark och kunde sätta slutresultatet 1–4.

Med lika många matcher spelade (17) är man nu endast en pinne bakom serieledande Brommapojkarna, i skrivandes stund.

MATCHFAKTA

Åtvidabergs FF–Dalkurd FF

1–4 (0–2)

Målen: 0–1 (26) Ammar Ahmed, 0–2 (32) Richard Yarsuvat, 0–3 (47) Richard Yarsuvat, 0–4 (86) Yukiya Sugita, 1–4 (91) Simon Marklund.

Varningar: Andrew Stadler (82).

Publik: 1741.

Domare: Per Melin.

► STARTELVAN mot Åtvidabergs FF – Frank Pettersson, Alex De John, Kebba Ceesay, Robin Tranberg, Heradi Rashidi, Ammar Ahmed, Rewan Amin (78 – in Predrag Randelovic), Rawez Lawan (70 – in Yukiya Sugita), Kujtim Bala, Ahmed Awad (67 – in Andrew Stradler), Richard Yarsuvat.

► SAKNADES – gjorde bland annat nyförvärvet Malkolm Moënza som vilade på grund av sjukdom. Borta var även Henrik Löfkvist efter skadekänning i ryggen samt Muhamed Bangura. Alexander Ekblad har som bekant spelat klart säsongen på grund av en långtidsskada.