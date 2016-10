Två förlorare i Borlänge – Dalkurd och Assyriska kryssade

Mötet mellan Dalkurd och Assyriska klassades som högriskmatch, och det tog bara ungefär två minuter innan domaren Robert Daradic kände sig tvingad att avbryta tillställningen.

Assyriska-klacken på den östra kortsidan hade då tänt bengaliska eldar och kastat både eldar och bangers ut mot planen.

Efter ett kortare matchmöte bestämdes det att matchen ändå skulle återupptas, vilken sedan fortlöpte utan ytterligare incidenter.

Spelmässigt såg gästande Assyriska ut att överraska Dalkurd en smula, då man direkt på avspark satte upp ett högt och hårt presspel.

Ett presspel som lönade sig, då man tidigt tog ett fast grepp om bollinnehavet i matchen, samtidigt som Dalkurd kröp ovanligt mycket hemåt i banan.

Med tanke på matchbilden kom därför Dalkurds ledningsmål i den tolfte spelminuten något snopet.

Hemmalagets vänstervinge, Kujtim Bala, tog då saken i egna händer, skar in centralt från sin kant, gjorde bort ett par Assyriskabackar innan han placerade in bollen, via Robin Malmkvists fingrar.

En soloprestation som satte press på Assyriska att kliva framåt ännu mer i banan – något man också gjorde.

Assyriska fortsatte att äga boll, rulla och parkera på Dalkurds planahalva, dock utan att egentligen skapa en enda riktig målchans på hela halvleken.

– Vi visar mod som går ut och tar tag i spelet i en sådan här svår bortamatch, men återigen så får vi släppa in ett mål från i stort sett ingenstans, säger Assyriskas tränare Charbel Abraham.

Dalkurd bytte i halvtid ut Ahmed Awad till förmån för Henrik Löfkvist, vilket inledningsvis såg ut att ge viss effekt.

Dalkurd lyckades vinna boll högre upp i banan, och satte visst tryck första tio. Närmare än Predrag Randelovics distansskott i famnen på Malmkvist kom man dock inte.

Istället jobbade sig Assyriska in i matchen igen och började på nytt hota.

Fredrik Holsters frispark mot Kyle Konwea var lurig, men resulterade till sist bara i en hörna.

Kvitteringen skulle dock komma bara minuter senare.

Detta efter en ny hörna som Fredrik Holster nickskarvade vidare till Paul Torres som säkert satte dit sitt andra mål i Assyriskatröjan.

Strax därpå kom ytterligare en kalldusch för hemmalaget, då anfallaren Oke Akpoveta tilldelades rött kort efter att ha satt upp en armbåge i ansiktet på Simon Strand.

– Tyvärr så blev vi uppstressade när deras spelare fick rött kort. Dalkurd tar över spelet men vi har många fina omställningslägen som vi slarvar bort. Vi hade ambitionen att få med oss tre poäng härifrån, men får ändå var nöjt med en poäng, säger Charbel Abraham.

Trots det numerära underläget flyttade Dalkurd snarare upp sina positioner efter utvisningen.

Man lyckades dock bara skapa halvchanser som sällan var jättenära att resultera.

Närmast var inbytte Leonard Pllana vars skruvade vänsterskott gick centimeter över det vänstra krysset.

Mot slutet tröt krafterna för Dalkurd och Assyriska var ytterst nära att få in en segerboll. Först via Paul Torres, vars mottagning i straffområdet dock lämnade en del i övrigt att önska, och strax därpå var det Aziz Korr Nyang som var ytterst nära att peta in bollen.

Resultatet stod sig dock, och såväl Dalkurd som Assyriska kunde kvittera ut en poäng.

Ett resultat som inte gynnade något i lagen i kampen om nytt kontrakt och en allsvensk kvalplats.

– Vi har spelat med en man mindre i 75 minuter i båda matcherna mot Assyriska och det är klart att det är fem bortkastade poäng i jakten på en allsvensk plats, säger Poya Asbaghi.

Matchfakta

Dalkurd FF–Assyriska FF

Målen: 1–0 (12) Kujtim Bala, 1–1 (62) Paul Torres.

Varningar, DFF: Henrik Löfkvist. Utvisning: Oke Akpoveta. AFF: Kenny Pavey, Fredrik Holster.

Domare: Robert Daradic

Publik: 850.

Laget: Frank Pettersson – Peshraw Azizi, Jesper Nyholm, Alexander Ekblad – Omar Jagne (77), Ahmed Awad (46), Predrag Randelovic, Dusan Djuric, Kujtim Bala – Oke Akpoveta, Mirkan Aydin.

Ersättare: Mathias Ahlnander (mv), Henrik Löfkvist (46), Benjamin Hjertstrand, Tom Söderberg, Leonard Pllana (77), Diego Montiel, Jalid Kerkich Amar.