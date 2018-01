Stopp på E4 efter långtradarolycka – specialbärgare har kallats in

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 01:59 under natten mot onsdag. Ekipaget har vält och ligger över vägbanan.

– Hur olyckan gått till är oklart men det är väldigt halt på platsen, säger P-A Ekvall, inre befäl vid räddningstjänsten.

Föraren ska ha undkommit med en mindre blessyr på ena handen men den materiella förödelsen är omfattande. Ekipaget var lastat med matvaror men inget ska ha läckt ut.

TV►Den tunga bärgaren på plats – vi sänder live

Trafikverket varnade för att det är totalstopp på vägen under räddningsarbetet och trafiken leds om via Bergsjö och Strömsbruk. Det råder stora köer längs med omledningssträckan eftersom en lastbil står stilla och inte kan ta sig upp för en backe i halkan. En sandbil har kallats till platsen.

– Det är oklart hur länge vägen är avstängd, det beror bland annat på beslut angående lasten och bärgningsarbetet, säger P-A Ekvall.

TV► Vi var på plats och sände live med de senaste uppdateringarna och kommentarer kring de senaste dagarnas halka och olyckor.

Enligt trafikverket är vägbanan fortsatt helt stängt vid olycksplatsen vilket gör att trafikanter som behöver passera leds om via väg 307 från Jättendal via Bergsjö och väg 758 mot Hudiksvall. Norrgående trafik leds om via Strömsbruk och väg 781 mot Harmånger.

Bärgare som helahälsingland.se har pratat med meddelar att bärgningsarbetet av den havererade lastbilen kommer att påbörjas någon gång kring lunchtid. Detta på grund av att specialfordon har kallats in från Falun för att hjälpa till med insatsen.

Vid 06-tiden på onsdagsmorgonen gick trafikservice ut med information om att det råder ishalka på en del vägar i Hälsingland. Ishalka kan råda främst på vägar i områdets södra delar och längs med kusten.

Sedan tidigare har flera trafikolyckor inträffat i det halkiga väglaget. På tisdagen inträffade flera olyckor på Bergsjövägen och bland annat fick fyra personer föras till sjukhus med svåra skador efter en frontalkrock med en lastbil.

TV►: Hör Niklas Ekros, insatsledare, berätta om den svåra olyckan på Bergsjövägen

Kartan anger ungefärlig position.

Vet du mer? Har du bilder/film? Tipsa oss här, mejla tips@helahalsingland.se eller skicka sms/mms till 72023, inled meddelandet med HH.

Läs mer: E4 avstängd efter trafikolycka – långtradare välte i Vattrångsbacken

Läs även: Bärgaren om olyckorna på Bergsjövägen: "Om vägen varit hyvlad hade det kanske inte hänt"

Läs också: Chaufför väjde ner i diket – ville förhindra allvarlig olycka på Bergsjövägen: "Jag hade inget val"

Läs mer: Ny olycka på Bergsjövägen – personbil körde av vägen och landade på sidan

Se också: Flera personer svårt skadade efter frontalkrock med lastbil