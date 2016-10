KAIS Mora förlorade tredje matchen för säsongen – fick med en poäng hem

Ett utropstecken från säsongsinledningen var Anna Wijks, relativt sett, dåliga målproduktion. Men under de senaste matcherna har hon kommit igång på allvar igen och stänkte in två baljor mot Karlstad under fredagen.

Hennes första för matchen kom tio minuter in i den inledande perioden och tog Mora upp i en 1–0-ledning. Men två tunga minuter senare hade hemmalaget vänt på steken till 2–1 och det var en ledning de försvarade med näbbar och klor in till periodvila.

I matchens andra period var det endast ett lag som skulle få skriva in sig i målprotokollet och det var gästande Mora. 17-åriga Moa Gustafsson kvitterade i mitten av mellanakten, assist av Anna Wijk.

I den tredje ordinarie perioden skulle det dock hetta till. Frida Swahn såg till att hemmalaget åter satt sig i förarsätet efter fem spelade minuter innan Anna Wijk skulle noteras för sitt andra mål och tredje poäng i matchen när hon gjorde 3–3-målet.

I den 16:e minuten gjorde dock Dragana Mrksic 4–3-målet som såg ut att ta Karlstad hela vägen till seger. Men ett lägligt numerärt överläge, time out och en vass Lina Svarfvar skulle ta matchen till förlängning. Sju sekunder från slutsignal gjorde Svarfvar kvittering som säkrade förlängning och en poäng för Kais.

För mer än en poäng blev det inte. Efter tre spelade minuter i förlängningen gjorde Jessica Eriksson 5–4-målet och daladamerna fick vända hemåt med en poäng och förlust i bagaget.

Karlstad IBF–KAIS Mora 5–4 (2–1, 0–1, 2–2, 1–0)

Första perioden: 0–1 (9.14) Anna Wijk(Therése Karlsson), 1–1 (11.08) Sara Dahlström(Malin Hjelm), 2–1 (13.05) Jessica Eriksson(Luize Bilinska)

Andra perioden: 2–2 (9.44) Moa Gustafsson(Anna Wijk)

Tredje perioden: 3–2 (4.14) Frida Sawhn(Jessica Eriksson), 3–3 (10.38) Anna Wijk(Moa Gustafsson), 4–3 (15.43) Dragana Mrksic(Meja Holgersson), 4–4 (19.53) Lina Svarfvar

Förlängning: 5–4 (2.47) Jessica Eriksson(Tilda Flodell)

Skott: 19–22 (5–6, 5–7, 9–9)

Utvisningar, Karlstad: 2 x 2

Domare: Anders Fredriksson och Johnny Lindberg

Publik: 270