Kippiläs förflyttning bakom Moras vändning

Finska landslagets nyckelspelare My Kippilä fick inleda fredagens match mot Rönnby som forward. Det är inte första gången Moratränarna testar att placera finskan offensivt men om det har gått så här dåligt någon gång betvivlar nog de flesta.

KAIS Mora fick till två skott på mål under hela första perioden. Enligt folk i arenan kan det ha varit en av Moras sämsta perioder någonsin. My Kippiläs placering på planen är givetvis inte hela förklaringen till Moras svaga inledning men att det spelar in känns svårt att förneka.

– I andra perioden lyfter vi oss rejält. Vi poängterade att vi behövde spela vårt spel i första periodpausen och det var nog nyckeln, menar My Kippilä.

Finskan är ödmjuk inför hennes del i att Mora vände när hon fick spela back igen.

– Inte tror jag att det gjorde så stor skillnad, det var nog hela laget som lyfte sig, säger Kippilä.

Moras målskytte drog igång genom att Kippilä bombade in ett slagskott från backplats i hemmalagets första powerplay.

– Det är ganska öppet i powerplay där och när jag får läget är det bara att slå till, säger hon försiktigt om det stenhårda skottet.

Mora lyckades till slut vinna med 4–2 och tar därmed tre sköna poäng till.