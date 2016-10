Seger i debuten för Jenny Axelsson: "Jag var fruktansvärt nervös"

Den 18-åriga SSL-debutanten fick också en mardrömsstart på matchen när Dalen kunde ta ledningen redan efter 1.11.

– Den gick via hjälmen och in och hade det varit träning så hade jag tagit den. Men när jag kom bort till bänken efter det målet så sa jag: "nu är det gjort, nu kan jag bara slappna av".

Och fortsättningen av matchen gick bra för Axelsson som inte kunde göra mycket åt de övriga tre Dalen-målen.

– Det var lite fram och tillbaka under matchen men jag var aldrig nere på botten. Jag är nöjd med insatsen. Men visst är det stor skillnad mot att spela på SSL-nivå jämfört med allsvenskan. Det är också stt stort kliv när man tränar med SSL-laget under veckan och sedan går ner och spelar med allsvenska laget under helgerna.

Med mindre än tre minuter kvar av sin första SSL-match hamnade Jenny Axelsson dessutom i utvisningsprotokollet.

– Bollen var på väg att rulla in och när jag inte fick tag i den så tog jag tag i benet i stället. Det var en ren reflex, men det viktigaste var ju att bollen inte gick in.