IBF Faluns nya drag: "Vi ska göra showbusiness av innebandyn"

IBF Falun har varit Sveriges och världens ledande innebandyförening sportsligt under de senaste åren.

Nu tar klubben ta nästa steg även på andra plan.

Under en presskonferens på måndagen berättade klubben om sin nya satsning.

– Vi har en ny styrelse i föreningen sedan ett drygt år tillbaka. Vi konsterade ganska snabbt att vi behöver göra något bättre av IBF Falun, säger styrelseledamoten Henrik Olsson.

Nu vill klubben öka intresset för sporten, föreningen och matcherna.

– Vi lockar i snitt 1 500 åskådare i en region där det bor långt över 100 000 människor. Det tycker vi är alldeles för dåligt. Vi har en för dålig produkt helt enkelt som inte är intressant för den breda allmänheten, säger Olsson.

Som ett led i detta kommer föreningen att satsa på en helt ny arenaupplevelse.

I taket på Jalas Arena skruvas just nu en nyinköpt mediekub upp, och föreningen har engerat P4-radioprofilerna Mats Ingels (Tidigare jobbat med Leksands IF inom samma område) och Johan Thorén (Ansvarig för arenaproduktion under Skid-VM i Falun 1993 och på fyra OS) för att sätta ihop ett helhetskoncept kring A-lagsmatcherna.

– Vi vill bryta bariärer. Vi hoppas locka folk som normalt sett inte går på innebandy. Locka hit folk ge dem något de inte visste att de ville ha och förhoppningsvis blir de innebandyintresserade, säger Mats Ingels.

Matchdagar ska bli mer som ett helhetskoncept.

– Vi vill skapa en folkfest där alla är välkomna. Vi kommer att ha en hemlig gäst varje match, och vi vill skapa snackisar, säger Ingels.

Henrik Olsson:

– Vi ska göra showbusiness av innebandyn. Det är en show som inte är färdigpaketerad och där har vi ett jobb att göra.

Ni engagerar två riktiga profiler, men vad kostar en sån här satsning med mediekub och allt?

– Det är inga jättepengar så sett till att vi är flera bolag. Det är klart att det kostar lite, men vi tror att vi kommer att få tillbaka det flera gånger fram över.

Nu på lördag mot Sirius har IBF Faluns premiär på sin nya arenashow där Susanna Kallur blir första gäst.

–På lördag börjar vår nya era. Det här är ett projekt vi ska ha tålamod i . Vi kommer inte att vända upp och ner på jorden till att börja med, men på sikt vill vi höja hela innebandyn som sport i det här landet, säger Patrik Bäck.

Så blir nya Arenaupplevelsen

Mediekub:

"Där kommer vi att köra en hel produktion med allt vad det innebär. Vi kommer att ha infotainment, fakta om sporten och vad som händer, som tjänst till publiken för att skapa en inblick vad innebandy är."

TV-produktion:

"Det blir en hel medieproduktion med tre kameror, produktionsledning och egen studio inne i arenan."

Arenan:

"Vi har gjort mindre justeringar och målat om några väggar. Vi har ändrat kiosken och i loungen. Det kommer att se annorlunda ut för besökarna."

Dansare:

"Det blir en riktig show på lördag med över hundra dansare och det är något vi kommer att ha varje match"

Hemlig gäst:

"Vi kommer att ha en hemlig gäst varje match som kommer att avslöja något okänt varje gång. På lördag gästar Susanna Kallur oss"

För- och eftersnack:

"Vi har en ny studiobackdrop. Där kommer vi att ha intervjuer innan match, under och efteråt. Vi kommer att flytta ut studion ur arenan och köra eftersnack i foajén för att möta vår publik innan de går hem"

Klack:

"Vi har haft en ordentlig klack i slutspelet, men vi har pratat med dem och de lovar att dyka upp även under vanliga seriematcher nu."

Bussar:

"Vi vill att alla ska kunna ta sig upp hit till arenan. Det kommer att gå en eller ett par bussar från centrum för vår publik"

