Mördad man vittne till mordet på 16-åring i Malmö

Det var strax efter 19 på torsdagen som polisen fick larm om att en person skjutits ned på en bakgård i stadsdelen Rosengård i Malmö

Polispatruller skickades direkt till brottsplatsen – och till sjukhuset.

– Vår erfarenhet är att de som blir skjutna ofta skjutsas till sjukhuset i privata bilar. Vi hann följa hela händelseförloppet på sjukhuset.

Mannen, om blev 23 år, förklarades död på sjukhuset vid 19.25-tiden. Polisens spaningsarbete under torsdagskvällen ledde till flera insatser runt om i Malmö.

– Sju personer är anhållna misstänkta för inblandning i mordet. De är alla intressanta i utredningen på olika vis.

Flera mord och mordförsök ha inträffat i Malmö sedan början på året. Ett av morden som polisen har på sitt bord gäller en 16-årig pojke som sköts till döds.

Vittne till mord

Nu bekräftar polisen att 23-åringen som mördades på torsdagen var ett vittne till mordet på pojken,

– Mannen förekommer i den utredningen eftersom att han var en av de första personerna på plats. Det vi kan se när det gäller skjutningarna som har varit i Malmö är att vissa personer återkommer i utredningarna. Vi kan se att vissa skottlossningar på olika sätt hänger i hop med varandra.

Polisen uppger att den 23-åriga mannen tidigare avböjt erbjudande om polisskydd. Det är oklart om mannen haft kännedom om vem som mördade 16-åringen.

– Jag kan inte gå in på detaljer kring utredningen. Nu ska vi fortsätta analysera den information vi fått in och hålla fler förhör. Vi kommer att försöka få kontakt med de boende vid gården där mannen blev mördad och samla in mer vittnesuppgifter.

Mer läsning:

► Ännu ett mordförsök i Malmö – Polisen: " Vi behöver mer resurser"

► Tonåring dödsskjuten i Malmö – fjärde skottlossningen sedan nyår

► Kritiserad polischef i Skåne hoppar av: "Oerhört slitsamt"

► Hårt tryck på Malmöpolisen efter våg av skottlossningar