Borlänge Hockey förstärker – och ger juniorer chansen till a-lagsplats: "Kan bli en rolig säsong"

Borlänge Hockey levererar flera nyheter inför nästa säsong..

Haninges Hampus Berg, back som gjorde 19 poäng på 35 matcher för laget förra säsongen, fortsätter nu karriären i Borlänge. 21-åringen får nummer tio på tröjan och har skrivit på ett ettårskontrakt.

– Hampus är spelskicklig back som har skottet som spetskompetens. Han är en social person som vi tror kommer att passa bra in i gruppen, säger sportchefen Mats Johansson i ett pressmeddelande.

– Jättekul och inspirerande att komma upp till Borlänge. Jag har bara hört gott om föreningen så det var inget att tveka på när de hörde av sig. Jag vet inte så mycket om serien men det skall bli kul att testa på den västra serien, säger Berg själv.

Men det är inte klart där. Klubben gör mer på förvärvsfronten. Men de behöver inte blicka långt för nästa spelare som är klar för kommande säsong.

Emil Johansson lyfts upp från J20. Han gjorde 38 poäng (23+15) förra säsongen, men spelade också elva matcher i a-laget, där det blev tre assist.

– Jäkligt kul att få chansen,jag tror att det kan bli en riktigt rolig säsong. Under säsongen som varit har jag utvecklats otroligt mycket, både på och utanför isen. Jag är en hårt arbetande forward, under säsongen som var lyckades jag peta in ett par puckar med, säger han.

– Det är alltid lika roligt att lyfta upp spelare från vår juniorverksamhet. Emil tillhör den kategorin spelare som vi inte riktigt hade förra året. Han är stor, kraftfull och fysisk i sin spelstil. I min värld är han lite av en checking line-spelare, säger sportchefen.

Dessutom kommer juniorerna Liam Wallström, Jesper Svennberg, Albin Breitkreuz och Pawel Oblonskí att få en chans att jobba till sig en plats i a-laget.

Karl Hassel och Jesper Persson lämnar däremot klubben.