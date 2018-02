Borlänge Hockey förstärker truppen med forward: "Lite det vi saknat"

Bärgård kommer senast från spel i Enköpings SK, som dessutom är hans moderklubb. Tidigare har Jesper Bärgård spelat två SHL-matcher för Linköping, men större delen av karriären har 24-åringen spenderat i hockeyettan.

Nu ansluter Bärgård till Borlänge, där kontraktet sträcker sig säsongen ut.

– En stor och kraftfull forward som är lite grann det vi saknat. Vi har haft lite problem att ta oss in på buren mot lite tyngre lag och det tror vi att Jesper kommer att kunna bidra med. Just att ta sig in i boxen och vara obekväm framför motståndarnas målvakt är egenskaper vi hoppas dra nytta av, säger Borlänges sportchef Mats "Horndal" Johansson till klubbens hemsida.

Bärgård ansluter till klubben under fredagen och är spelklar redan till helgen.

