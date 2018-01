Leksandsbacken lånas ut till Borlänge och talangen förlänger: "Det blir bra för mig"

Mattias Nilsson har dragits med en fotskada under hösten och har inte spelat på tre månader.

Nu är backen, som återvände till Leksand inför den här säsongen, på väg tillbaka till matchformen igen och har varit med som sjundeback i de tre senaste matcherna. Och i ett led i att få igång Nilsson lånas han nu ut till Borlänge i Hockeyettan under de tre kommande matcherna.

– Jag har varit borta i tre månader och det är en stor tid att ta igen, det är nästan som att missa en sommar så det är svårt att ta sig in då det är viktiga poäng på spel i och laget går bra. Vi har åtta-nio backar som har gjort det bra så självklart är det tufft att ta sig in igen. Det blir bra för mig att komma dit och få matchtid, komma in i situationer och få matchtid, säger Nilsson till klubbens hemsida.

Under tisdagen meddelade Leksand att de har bestämt sig för att knyta upp talangen Erik Aterius som noterats för två poäng på fyra matcher i Hockeyallsvenskan den här säsongen.

Aterius kontrakt sträcker sig över den kommande säsongen.

– Det här blir mitt första A-lagskontrakt och det känns fantastiskt roligt att få stanna kvar här i Leksand, säger Erik Aterius till Leksands hemsida.

► (+) Nyförvärvet gör debut i seriefinalen: "Riktigt spännande"

► (+) Timrås Erik ställs mot Leksands Anton Karlsson i heta brödraduellen: "Han får se till att hålla huvudet högt"

► (+) "Sigge" om vägen tillbaka efter stroken: 'Har insett hur skört livet är'