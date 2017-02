Falu IF vände i tredje perioden – slog ut Hedemora i play off till Hockeyettan

Falu IF och Hedemora SK hade inför söndagens batalj vunnit varsin match i den första play off-omgången till division 1.

Allt skulle därmed avgöras i en tredje match, och efter tre spelade perioder var det Falu IF som stod som segrare.

Detta efter att ha jobbat sig tillbaka från underläge matchen igenom, för att sedan fullständigt explodera i den tredje perioden, som man vann med klara 3–0.

Segern innebär att Falu IF sällar sig till Malungs IF, Avesta BK, Skedvi/Säter IF, Grums IK, Söderhamn/Ljusne HC, Oppala IF och IFK Munkfors, som också är klara för play off 2 till Hockeyettan.

Matchfakta

Falu IF–Hedemora SK

5–3 (1–2, 1–1, 3–0)

Målen FIF: Felix Sundin-Hellqvist 2, Mathias Eklund 2, Timy Vikström.

HSK: Emil Persson, Evgeny Datsyk, Fredrik Hagman.

Publik: 182.