Hedemora sist in i play off 2 – så här kvalar lagen vidare mot drömmen om hockeyettan

Hedemora SK föll lite överraskande i den första play off-matchen hemma mot Hammarö. Det gav värmlänningarna en chans att avgöra på hemmaplan – där Hedemora var riktigt illa ute i fredags. I mitten av andra perioden ledde Hammarö med 3–0. Men mål av Viktor Widing, Samuel Sundlöf, Fredrik Hagman och Simon Moberg vände matchen och tvingade fram ett avgörande möte i Hedemora.

Och till slut kom en hemmaseger i den här matchserien. Inför 267 åskådare i Ica Supermarket Arena vann Hedemora med 6–2 (0–1, 3–1, 3–0). Robin Holm blev stor matchvinnare då han gjorde både 3–2 och 4–2 och sedan spelade fram Emil Eriksson till 5–2. Alla de tre målen kom i powerplay.

Tack vare segern väntar nu ett riktigt prestigemöte i södra Dalarna, då Hedemora i play off 2 får ta sig an grannklubben Säter/Skedvi IF. Första matchen spelas i Kristinehovs ishall i Säter redan på onsdag och det är också SSIF som har hemmaplansfördel vid en eventuell tredje och avgörande match.

Att sjätteseedade Hedemora slog ut Hammarö (11) innebär också att Fagersta AIK (9) är det lägst rankade lag som är kvar i kvalet. Därmed blir det FAIK som blir förstaseedade Malungs motstånd i kvalet. Fagersta har ett hemvävt lag med många egna produkter, kryddat med en handfull spelare från Avesta, av vilka förre Borlängeforwarden Karl Hassel kanske är det mest kända namnet.

Malung kommer också ställas mot det västra kvalspelets kanske hetaste publiklag – 511 åskådare var på plats i Fagerliden när Fagersta slog ut Filipstad i fredags.

I de övriga mötena i play off 2 spelar Åmål mot Sandviken (som slog ut Falu IF i två raka matcher) medan Strömsbro tar sig an Munkfors.

Även play off 2 spelas i bäst av tre matcher (onsdag, fredag och söndag) och vinnarna får spela i en kvalserie med sex lag där ettan säkrar en plats i hockeyettan nästa säsong.

För Plus-kunder, mer om play off-spelet till hockeyettan:

Avesta BK:s tränare kliver av efter rysaravslutningen på säsongen: "Stolt över killarna"

OS-hjältarnas gamla skolkompis vill förlänga segeryran i Malung: "Vi ska till kvalserien"

TV: Highlights – se alla målen från kvalmötet Avesta–Malung

Efter tunga hösten – Matses hattrickhjälte för MIF: "Har bommat och bommat och bommat"

TV: Highlights – se alla målen från kvalmötet Skedvi/Säter–Hallsberg

KVALENKÄT – tränarnas dom inför dalalagens division ett-jakt: "Malung är storfavoriter"