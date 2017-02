Klart för play off 1 till Hockeyettan – här är dalalagens motståndare

De fem bästa lagen i västra A, B och C är tillsammans med bästa sexan, Hallsberg från B, kvalificerade för play off 1.

Suveränen Malungs IF, som visserligen avslutade seriespelet med förlust (2–6) borta mot Söderhamn/Ljusne, är förstarankat och möter just Hallsberg i play off.

Avesta BK, som vann B-serien, ställs mot grannen Fagersta som slutade femma i samma serie. Även Skedvi/Säters IF ställs mot ett lag från samma serie. SSIF, som slutade fyra i B, möter tvåan Hallstahammar.

Play off 1 innehåller också ett daladerby, då trean från A, Falu IF, ställs mot trean i B, Hedemora SK.

De åtta segrarna från play off 1 kvalificerar sig för play off 2. De fyra segrarna där är sedan klara för kvalserien till division 1 tillsammans med de två sämsta lagen i Hockeyettan västra vår, Åker/Strängnäs och Surahammar.

Samtliga matcher i play off 1:

Malung–Hallsberg

Grums–Sandviken

Avesta–Fagersta

Söderhamn/Ljusne–Viking

Kil–Oppala

Hallstahammar–Skedvi/Säter

Munkfors–Filipstad

Falu IF–Hedemora SK

Bäst av tre matcher. Speldagar 22/2, 24/2 och ev. 26/2, första lag ovan spelar hemma, borta och ev hemma.