Seger för Vansbro efter avgörande i förlängningen mot Älvdalen

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Vansbro avgöra den jämna matchen hemma mot Älvdalen. Slutresultatet blev 5-4 (3-1, 0-3, 1-0, 1-0).

Målskyttarna för Vansbro var Joakim Andersson 2, Erik Johansson, Emil Wadh och Simon Blom. Marcus Hedlund 2, Björn Tegnér och Patrik Samuelsson gjorde Älvdalens mål.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Älvdalen med 6-2.

Vansbro tar sig an HAIK/Falu IF i nästa match hemma fredag 14 oktober 19.00. Älvdalen möter HAIK/Falu IF borta lördag 22 oktober 12.45.