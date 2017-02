AIK chockade Mora – tog åttonde (!) raka segern

Det var två lag med bra självförtroende som möttes i Smidjegrav Arena.

AIK inledde bäst och tryckte tillbaka Mora som blev passivt.

Morabacken Erlend Lesund slarvade bakom eget mål.

Plötsligt dök pucken upp framför AIK:s Jesper Frödén som satte dit 0-1 redan efter en dryg minut i Smidjegrav Arena.

Målet innebar dock att hemmalaget fick våldsam fart.

Anförda av bland annat Jacob Nilsson radade dalalaget upp chanser framför Gasper Kroselj i AIK-målet som tvingades göra flera svettiga räddningar.

Just när de allra flesta satt och väntade på en kvittering kom nästa misstag.

Den här gången var det Viktor Amnér som spelade nonchalant och blev av med pucken.

Den hamnade hos Jens Jakobs som via krysset klippte in 0–2.

Innan perioden var över hann Mora även bjuda på ett tredje mål efter att Christian Engstrand varit ute bakom målet, pucken studsade över hans klubba och rakt ut framför målet.

Där kunde Jesper Frödén valla in 0–3 via Engstrands benskydd.

Efter att Mora styrt spelet, men åkt på målen bakåt i den första, rasade laget ihop i den andra perioden.

AIK fick stora ytor i offensiv zon och skapade massor av lägen.

Ett stundtals undermåligt passningsspel gav gästerna chans på chans i spelvändningar men Christian Engstrand gjorde flera spektakulära räddningar.

Men, med knappt två minuter kvar av perioden orkade inte ens han stå emot.

Efter en trippelchans satte Jesper Frödén sitt tredje mål för kvällen.

AIK höll även på att göra 0–5 efter ett friläge, men målet dömdes senare bort efter videogranskning.

Den sista perioden handlade mest om att AIK försökte bevaka sin ledning, samtidigt som Mora körde fast i jakten på en reducering.

Åtta minuter in i perioden var Jens Jakobs bara hundradelar ifrån att göra 0–5 – efter att Christian Engstrand tappat in pucken under sig – men domaren hade blåst av innan pucken passerade mållinjen.

De sista tio minuterna handlade mest om att få tiden att gå.

AIK vann helt rättvist och tog därmed sig åttonde raka seger.

Hockeyallsvenskan

Mora IK–AIK 0–4 (0–3, 0–1, 0–0)

Första perioden: 0–1 (1.20) Jesper Frödén (Jonas Almtorp), 0–2 (14.04) Jens Jakobs (Jonas Almtorp, Jesper Frödén), 0–3 (16.16) Jesper Frödén.

Andra perioden: 0-4 (18.04) Jesper Frödén.

Skott: 33–35 (11-8, 12–9, 10–18)

Utvisningar, Mora: 2x2 AIK: 3x2

Domare: Robin Karlsson.

Publik: 3 325

LAGEN

Mora IK: Christian Engstrand (Mattias Pettersson) – Kevin Gagné, Christoffer Björklund, Mathias Bromé, Jacob Nilsson, Emil Bejmo – Joakim Lilliehöök, Erlend Lesund, Alex Aleardi, Kevin Goumas, Alexander Hilmerson – Nathan Deck, Viktor Amnér, Pierre Engvall, Emil Aronsson, Matt Bailey – William Pethrus, Mats Hjorth, Robin Johansson, Oskar Svanlund. Extra forward: Fabian Gunnarsson.

AIK: Gasper Kroselj (Linus Lundin) – Andreas Hjelm, Jacob Spångberg, Daniel Olsson-Trkulja, Christian Sandberg, Michael Lindqvist – Simon Fernholm, Mads Larsen, Fredrik Karlström, Victor Ekarv, Jesper Bratt – Stefan Johansson, Jens Hellgren, Jesper Frödén, Jonas Almtorp, Jens Jakobs – Jonathan Andersson, Linus Nässén, Emil Lundberg, Anders Eriksson, Joakim Thelin.