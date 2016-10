Danmarks assisterande förbundskapten och LIF-legendaren hyllar Matias Lassen i Mora: "Här får han stort förtroende"

Det danska framtidsnamnet Matias Lassen har lånats ut från ärkerivalen Leksand till Mora i en månad. Han har nu gjort tre matcher och växt in i MIK-tröjan.

Nu är han i första backpar och får mest istid av spelarna.

– Det känns bra tycker jag. Alla har tagit emot mig bra. Det är en jäkligt bra grupp och ett skönt go i laget, säger Matias Lassen efter matchen.

LIF-lånet stängde matchen med sitt 3–1-mål som såg märkligt ut.

– Pucken kom ut på blålinjen så jag funderade på om jag skulle gå på den eller in. Då såg jag Ludvig (Elvenes) gå på mål så jag lassade in den mot kassen och så träffade pucken hans knä och går in... Haha, lite som ett fotbollsmål, skrattar Lassen.

Det är ett ungt backlöfte med stort självförtroende – och det växer för varje match. Han öppnar för att fortsätta i Mora i mer än en månad.

– Det är klart jag siktar så högt som möjligt, mot SHL. Men, oavsett vad som händer så ser jag positivt på det här. Jag försöker göra det som är bäst för mig som spelare, säger Matias Lassen.

Nu är han uttagen i det danska landslaget. Truppen offentliggörs först på måndag, men assisterande förbundskaptenen Tomas Jonsson avslöjade för Sporten att han finns med.

– Det är klart han är med. Han är bra, det visste vi sedan förut. Han tar verkligen till vara på den här tiden i Mora. Han får stort förtroende och är med i offensiven, har snabba pass och är stark en mot en, säger Jonsson.

Hur ser du på hans utveckling jämfört med förra året?

– Förra året var det mycket nytt för Matias. Första året i Hockeyallsvenskan och så där. Han hade det lite jobbigt i olika perioder förra säsongen. Men de matcher jag sett nu, AIK och Södertälje, så har han varit stabil och spelat ett bra spel. Han hamnar sällan i stressituationer.

LÄS MER:

Westerling om publikens hyllning: "Det gick rakt in i hjärtat"

Marcus Simm efter Mora–Södertälje 3–1: Klasskillnad när Mora vann – Westerling hade ingen rolig återkomst

Mora IK hemmaslog Södertälje

Här hyllas klubbikonen i Mora inför Södertäljematchen