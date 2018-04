Danske backtalangen uppges lämna Leksand – skriver på för Pantern: "Vill inte säga för mycket"

Läs också: (+) Leksands VD:n om kvalmörkret och de missade SHL–miljonerna: "Tillhör vårt DNA"

19-årige Oliver Larsen, Leksands danske JVM-back, lämnar laget, skriver Expressen.

Enligt Mr Madhawk, tidningens ansedde hockeybloggare, skriver han i stället på för Pantern.

Nye sportchefen Viktor Stråhle kommenterar uppgifterna för tidningen.

– Jag vill inte säga för mycket just nu. Måste sätta mig in i alla saker. Det kommer att presenteras nyheter, men ni får ha lite överseende med att det är mycket för mig att sätta mig in i. Men det kommer, säger han till Expressen.

Larsen gjorde 2 poäng på 16 matcher för Leksand förra säsongen.

