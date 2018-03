Hägglund: "Den hockeyallsvenska överenskommelsen är inte ett problem, den är ett friskhetstecken"

I fredags, enligt uppgifter till bland annat Sportbladet, var de allsvenska klubbarna överens om ett internt avtal som ska begränsa antal lån till de allsvenska klubbarna under en säsong. Nu förtydligar också Hockeyallsvenskan vad som gäller: maximalt en och samma SHL-målvakt kan lånas in till en klubb vid två tillfällen under säsongen. För utespelarna gäller att maximalt två SHL-utespelare kan lånas in vid två tillfällen under säsongen och bara en av dessa kan lånas in vid två tillfällen under säsong.

Det finns också undantag som görs om någon klubb får fler än en spelare uttagen till något landslag, men här hoppas jag att Hockeyallsvenskan precis som SHL tar landslagsuppehåll.

Nu blev ju spelarfacket SICO upprörda över avtalet och de anser att klubbarnas avtal kan bli diskriminerande och argast av alla blev Jörgen Lindgren, SHL:s vd som slog näven i bordet och sade i en intervju med Sportbladet att "vi får se hur våra klubbar (SHL) agerar, om vi i så fall lånar ut spelare överhuvudtaget".

Även förbundet muttrade och gillade inte alls att hockeyallsvenskan skapade egna regler.

Men de hockeyallsvenska klubbarna måste agera, de måste få tillbaka trovärdigheten och klubbigenkännandet hos fansen, de måste värna om sina egna spelare, fostra egna talanger, bygga breda ungdomsverksamheter, inte agera farmarklubbar som på sikt inte genererar utbildningsersättning och på så sätt på sikt värna om svensk hockey.

Förra säsongen lånades nästan 60 spelare in till hockeyallsvenskan, IK Oskarshamn använde sig av 49 spelare och IK Pantern och Malmö Redhawks hade svängdörrar dygnet runt mellan sina omklädningsrum.

Om nu detta avtal eller överenskommelse strider mot förbundets regler eller till och med en lag tycker jag att det kan räcka med att de hockeyallsvenska klubbarna tar varandra i hand som någon form av gentlemanna agreement, huvudsaken är att något görs.

Jag ser inte den här överenskommelsen som ett problem, jag ser den som ett friskhetstecken.

Ligan håller på att dräneras samtidigt som alla lån blockerar de egna och yngre spelarna från att kliva fram i seniorverksamheten. Det här avtalet ger utveckling och är på sikt alldeles nödvändig för svensk hockey.

Och kan de allsvenska klubbarna nu få fart på sina drivhus så är alla vinnare, även om jag är fullt medveten om de allsvenska klubbarna hunnit väldigt olika långt när det gäller sina ungdomsverksamheter.

Ska man leta problem så kan jag känna att den det finns en fallgrop för Hockeyallsvenskan och den ligger i närtid. Vill SHL-klubbarna ta strid så kan de, tack vare de många CMore-miljonerna, bygga ut sina trupper kommande säsong och de kan också bli huggsexa om talangfulla juniorer som kan få stå på tillväxt i SHL-klubbarnas juniorlag.

Men hur som helst, något var tvunget att göras för att stoppa den här låneparodin och det är väldigt lyckligt att åtminstone de hockeyallsvenska klubbarna är överens.