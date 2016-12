Här är Moraspelarna som är bättre än de flesta i Hockeyallsvenskan

"Siffror ljuger inte", det är sedan gammalt.

Efter en snabb överblick i Hockeyallsvenskans godisförråd – statistikkatalogen – så framgår det tydligt att vissa spelare i Mora IK är bättre än många av sina allsvenska kollegor.

1. MÅLGIVANDE PASSNINGAR.

Kevin Goumas är med sina 17 målgivande passningar näst bäst på området – i hela Hockeyallsvenskan. Den enda som i dagsläget är snäppet vassare är Alexandre Lavoie i BIK Karlskoga.

...Icke att förglömmas. Han ligger även på en sjunde plats i den totala skytteligan med 22 baljor.

2. SKOTT PÅ MÅL

Pierre Engvall innehar Hockeyallsvenskans bronspeng vad gäller flest avlossade skott på mål – med sina 84 träffar. Lagkamraten Kevin Goumas ligger på plats fem, tätt efter med 73 rackarrökare.

Bäst är Vita Hästens Rickard Palmberg med hela 121 skott på mål.

3. FLEST TACKLINGAR

Fabian Gunnarsson verkar ha anammat det som brukar kallas för hockeyns själ – det fysiska spelet. Gunnarsson har utdelat 31 stycken tacklingar och är med det ligans absolut hetaste tacklingsutdelare.

Även backkollegan Erlend Lesund återfinns ganska högt upp på listan. Norrmannens 24 "hits" placerar honom på en femteplats.

4. MEST ISTID PER SPELAD MATCH

Kevin Gagné toppar just nu "tabellen" vad gäller spelare som får mest istid per spelad match. Den 24-årige kanadensaren spelar i snitt 26 minuter och 0,8 sekunder per match.

VIK:s Anton Mylläri får nöja sig med en andraplats då hans snitt ligger på 23:42.

5. BÄST I BOXPLAY

Tar man ett sidospår från dessa individuella prestationer så är Moragänget utöver detta absolut bäst i boxplay med siffrorna 90,1 procent.

...YNGST I HOCKEYALLSVENSKAN?

Och utan att ha på fötterna från någon statistikbas så är även Moras unga genomsnittsålder nämnvärd. Snittåldern ligger nämligen på 22,76 år – vilket betyder att det genomsnittliga födelseåret i truppen landar någonstans mellan 1993-1994.