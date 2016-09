Klart: C More säkrar rekordlångt avtal med Hockeyallsvenskan

SHL-avtalet säkrades i måndags.

Nu har C More även gjort klart med de hockeyallsvenska rättigheterna kommande fem säsonger.

– Hockeyallsvenskan är verkligen drömmarnas liga och vi kommer att ha en väldigt levande och närgången bevakning av ligan, säger C More-chefen Erik Westberg i ett pressmeddelande.