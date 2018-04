Leif Carlsson har inga svar om Leksands framtid: "Stiltje i avvaktan på föreningens analys"

Det ryktas en del om Leif Carlssons framtid i Leksand. Själv har han sagt att planen är att fortsätta, och att han inte har hört något annat.

LIF-tränaren är på väg upp till Leksand när Hockeypuls pratar med honom, efter att ha varit ledig sedan säsongen tog slut förra veckan. Och han förklarar att han inte har några nya tankar kring nästa års lagbygge att förmedla just nu.

– Styrelsen håller på med en analys av hela året, så just nu är det väl lite stiltje i avvaktan på föreningens analys, säger han.

Har ser din egen analys av säsongen ut?

– Jag tycker att om man ska titta från när jag kom in laget, då det var ett tufft läge, så reser vi oss på ett bra sätt. Vi var med i rejset och även om det inte gick spikrakt så nådde vi det resultat som föreningen hade satt som mål, att ta en plats bland de två bästa. Sen fick vi en tuff resa mot ett väldigt starkt Timrå, men tog andra chansen och fick ändå en möjlighet att spela om en plats i SHL.

Du säger att det inte gick spikrakt, har du funderat på varför det gick upp och ner, eller är det bara naturligt att det ser ut så?

– Det finns ju ingen som går spikrakt genom en säsong, men det är klart att med en sån uppförsbacke som vi hade när jag och Jensa kom in blir det ju extremt känsligt, då har man nästan inte råd med några fler svackor.

– Killarna har gjort en fantastisk prestation från det läget, det var ganska långt upp från den position vi var i. De har gjort en bra resa både fysiskt och mentalt. Vi blev ju utdömda att inte klara topp två, men ändå klarade vi det, säger Leif Carlsson.

Ändå räckte det inte hela vägen. Leksands IF spelar i Hockeyallsvenskan även kommande säsong, efter 1–4 i matcher mot ärkerivalen.

– I det korta perspektivet så känner man förstås en stor besvikelse och tomhet efter förlusten mot Mora. Spelmässigt sett, fem mot fem, tycker jag att vi är lika bra som dem. I första perioden i sista matchen spelade vi nästan ut dem. Men man ska inte säga att det bara handlar om tillfälligheter, det är också en skicklighet vi pratar om, förmågan att göra mål. Och vi lyckades inte få till det. Men jag är ändå jävligt stolt över vad killarna har presterat, säger Leif Carlsson.

Men att i detalj börja diskutera specifika svagheter och styrkor, vilka spelartyper som saknades, hur man skulle jobbat annorlunda eller om man skulle ha byggt laget på ett annat sätt – det är inte Leif Carlsson redo att göra än.

– Nu gäller det att bena isär allt som skett under hela säsongen. Det är därför den analysen pågår just nu. Jag håller också på för fullt med min analys och ska lämna in en redogörelse till styrelsen. Men det är inte så många dagar sedan som säsongen tog slut, man får ha lite tålamod, säger LIF-tränaren.

Han förklarar också att innan klubben pekat ut riktningen inför framtiden, så är det styrelsen som sitter på svaren när det gäller hur klubben ska satsa inför kommande säsong.

– Just nu är det Per-Ragnar (Bergkvist) som är talesperson när det gäller det sportsliga, säger Leif Carlsson.

