Leksand stod pall i sexpoängsmatchen då Pantern besegrades

Robin Rahm, nyförvärvet från danska Odense, fick direkt förtroendet att vakta Leksands mål. Han blev förstavalet då Tex Williamsson fortfarande drogs med skavanker. Inledningen blev lugn för Rahm som inte hade mycket att göra i den första perioden. Leksand skapade ett fåtal chanser under den första akten och det var nog egentligen lika lugnt för Daniel Jensen i gästernas mål. Efter knappt sju minuters spel visade de nya tyska spelarna prov på bra kemi då Marcel Müllers långa passning ut till höger hittade Daniel Pietta som kunde avsluta. Inget mål och bortsett från Ritolas chans från nära håll i mitten av perioden var detta det Leksand hade att bjuda på i avslutningsväg innan första pausvilan.

Det hände mer i den andra perioden. Leksand inledde med knappa minutens numerärt överläge, något man inte lyckades förvalta på bästa sätt. Då Pantern med halva mittperioden spelad drog på sig sin andra utvisning för osportslighet fick dalalaget på nytt chansen i powerplay. Inte heller denna gång ville det sig och Pantern kunde istället sätta ledningsmålet direkt efter avklarad utvisning. Sebastian Dyk, direkt från utvisningsbåset, assisterade Robin Sterner. Repliken lät inte vänta på sig däremot. Tjugo sekunder efter gästernas mål styrde Mattias Ritola in kvitteringen på en fin passning på yta från tysken Daniel Pietta, som fått en fin start i dalalaget. I och med målet fick också Ritola en personlig revansch för en snöplig miss tidigare under perioden. Öppet mål för Borlängesonen som bara skulle lägga in pucken då klubban gick av.

På slutsignalen av mittperioden började Anton Öhman brottas med Lucas Nordsäter i gästernas lag vilket ledde till varsin tvåminutrare. Den tredje perioden var fartfylld och knappa fem minuter in i perioden kunde Oskar Lang öka på Leksands ledning. Passning kom fint från vänster av Johan Porsberger som flippade upp pucken rakt på Langs blad. Resten av perioden blev en jakt på kvittering för Pantern. Jakten avtog dock då Anders Grönlund drog på sig en utvising med tre minuter kvar. Leksand gjorde dock inget mål där heller men spiken i kistan sattes istället av backen Daniel Bertov i öppen kasse med halvminuten kvar. Tre viktiga poäng för dalalagt.

OSKAR DANIELSON FROST

MATCHFAKTA

Leksands IF-IK Pantern 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)

Andra perioden: 0-1 (32:12) Robin Sterner (Sebastian Dyk). 1-1 (32:32) Mattias Ritola (Daniel Pietta)

Tredje perioden: 2-1 (44.33) Oskar Lang (Johan Porsberger). 3-1 (59:29) Daniel Bertov, i öppet mål.

Skott: 20-35 (4-10, 16-13, 10-12)

Utvisningar: LIF: 2x2, IKP: 5x2

Domare: Pierre Schilken

Publik: 4 348